OpenAI prépare avec Jony Ive une enceinte d’IA sans écran pour 2026

L’un des premiers produits que OpenAI développerait en partenariat avec Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple, commencerait à prendre forme.

Selon The Information, le dispositif en question « ressemblerait à une enceinte connectée sans écran ». Des sources proches du projet indiquent même que OpenAI a déjà signé un contrat avec Luxshare et a approché Goertek — deux assembleurs clés d’Apple — pour fournir des composants comme des modules audio destinés à cette future gamme d’appareils.

Si cette enceinte d’IA semble être la priorité, OpenAI envisagerait aussi d’autres formats : des lunettes intelligentes, un dictaphone numérique ou encore un pin portable.

Le calendrier viserait un premier lancement vers fin 2026 ou début 2027. Cette stratégie s’inscrit dans la vision de Sam Altman, PDG d’OpenAI, qui avait décrit en mai la naissance d’une « famille d’appareils » conçus avec Ive, le premier étant annoncé comme compact, contextuellement intelligent et… sans écran.

Fait intéressant, Altman avait affirmé que ce premier appareil ne serait pas des lunettes, mais les nouvelles fuites suggèrent que des lunettes connectées pourraient suivre. Le AI Pin surprend davantage : Ive avait critiqué le Humane AI Pin, ce qui rend cette piste plus incertaine. Une autre rumeur évoquait un appareil intra-auriculaire, absent pour l’instant de cette nouvelle feuille de route.

OpenAI et les talents récupérées d’Apple !

OpenAI puise désormais dans le réseau industriel d’Apple en Chine. Luxshare, grand assembleur d’iPhone et d’AirPods, et Goertek, spécialisé dans les AirPods, HomePods et Apple Watch, joueraient un rôle clé dans cette production. Apple, de son côté, aurait annulé une réunion en Chine par crainte de voir trop d’ingénieurs basculer vers OpenAI.

Depuis l’annonce du partenariat avec Ive, plusieurs anciens talents d’Apple ont déjà rejoint OpenAI. Parmi eux, Tang Tan, ex-responsable du design produit chez Apple et aujourd’hui directeur matériel chez OpenAI, qui promet aux recrues un environnement « moins bureaucratique et plus collaboratif ».

Avec Ive aux commandes et une supply chain déjà activée, le mystère reste entier mais l’ambition est claire : créer une nouvelle génération d’objets intelligents, pensés pour remplacer les écrans par une interaction plus fluide et naturelle avec l’IA.