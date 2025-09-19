Accueil » « Google Home Speaker » : Vers un abandon de la marque Nest ?

Lors de l’événement Made by Google en août, un mystérieux haut-parleur connecté est apparu brièvement sans annonce officielle. Depuis, Google est resté discrète… mais une fuite dévoilée par 9to5Google vient d’en révéler plus.

Un retour à la marque « Google Home »

D’après une analyse de l’APK de l’app Google Home (version 3.41), le nouvel appareil pourrait s’appeler Google Home Speaker. Cela marquerait l’abandon de la marque Nest, qui jusque-là regroupait les enceintes et objets connectés de Google.

Le design aperçu en août — un format sphérique rappelant le HomePod Mini d’Apple — laisse penser que l’appareil proposera du son à 360°, une première pour Google.

Nest Aware deviendra Google Home Premium

La fuite ne s’arrête pas là. Les chaînes de code indiquent que :

Nest Aware serait renommé Google Home Premium.

Nest Aware Plus deviendrait Google Home Premium Advanced (un nom jugé peu élégant par les observateurs).

Ce rebranding va dans le sens d’une simplification : miser sur la notoriété mondiale du mot Google, bien plus fort que Nest auprès du grand public.

Google Home Speaker : Un nom générique, mais une stratégie claire

Le nom Google Home Speaker peut sembler basique, voire fade. Pourtant, il reflète une logique marketing : capitaliser sur la marque Google et mettre en avant l’essentiel — la qualité sonore et les fonctionnalités intelligentes.

Après tout, les consommateurs retiendront surtout :

La puissance audio.

Les intégrations avec Google Assistant Gemini.

Gemini. La compatibilité avec les services de streaming et la maison connectée.

Pour l’instant, aucune date de lancement ni fiche technique officielle n’a été dévoilée. Mais avec la probable disparition de la gamme Nest Audio, Google semble prêt à redéfinir sa gamme d’enceintes connectées.