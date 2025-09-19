Accueil » Intel intègre des GPU Nvidia : est-ce la fin des cartes graphiques Arc ?

L’alliance Intel–Nvidia continue de prendre forme. Lors d’une conférence, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a confirmé que son entreprise fournira des « GPU chiplets » qu’Intel pourra intégrer aux côtés de ses cœurs CPU x86.

Concrètement, cela veut dire que certains futurs processeurs Intel pourraient embarquer une solution graphique Nvidia au lieu des GPU Arc maison.

Intel assure que ses GPU ne disparaissent pas (pour l’instant)

Intel a réagi rapidement, précisant à PCWorld que ce partenariat n’entraîne pas l’arrêt de ses propres développements graphiques : « Nous ne discutons pas de feuilles de route spécifiques pour le moment, mais la collaboration est complémentaire à la roadmap d’Intel, et Intel continuera à proposer ses propres GPU », a indiqué la société.

C’est une façon de confirmer la promesse faite par Michelle Johnston Holthaus (ancienne dirigeante chez Intel) avant son départ.

Une vraie volonté de continuer Arc ?

Reste que les observateurs, tout comme PCWorld, s’interrogent : pourquoi Intel investirait-elle encore massivement dans ses GPU Arc alors que Nvidia n’est plus vraiment un concurrent direct mais un partenaire ?

Intel a multiplié les réductions de coûts ces dernières années, en abandonnant certaines divisions jugées non rentables. Est-ce réaliste de croire qu’elle va pousser Arc jusqu’au bout face à Nvidia et AMD ? Ou est-ce seulement une stratégie de transition ?

Pour l’instant, Intel pourrait profiter du partenariat pour se concentrer sur ses forces historiques (les CPU), tout en laissant Nvidia gérer la partie graphique.

Un peu de répit pour Arc

Cela dit, Intel a récemment eu quelques succès encourageants avec ses GPU, comme le B580, bien accueilli, ou les améliorations promises pour les prochains modèles destinés aux PC portables gaming ou aux consoles portables type MSI Claw.

Ces résultats pourraient donner à Intel le temps de voir si cela vaut le coup de continuer Arc en parallèle des chiplets Nvidia.

L’arrivée de GPU Nvidia intégrés directement dans des CPU Intel pourrait bouleverser l’écosystème PC, en particulier les laptops gaming et ultra-portables où l’efficacité énergétique et l’encombrement comptent autant que la puissance brute.

Mais une question persiste : est-ce le début de la fin pour les GPU Arc ou simplement une diversification des offres Intel ?