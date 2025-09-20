Accueil » Microsoft déploie une armée d’agents Copilot dans Teams, SharePoint et Viva Engage

Microsoft continue d’accélérer sur l’IA collaborative. L’entreprise vient d’annoncer l’arrivée de nouveaux agents Copilot dans Teams, mais aussi dans SharePoint et Viva Engage.

Objectif : automatiser la gestion des réunions, des canaux et des communautés pour les utilisateurs de Microsoft 365 Copilot.

Des facilitateurs pour vos réunions

Les Facilitator Agents peuvent désormais assister à vos réunions Teams. Leur rôle ?

Créer automatiquement un ordre du jour,

Prendre des notes et répondre aux questions en direct,

Suggérer la répartition du temps par sujet et alerter si une discussion déborde,

Générer des documents et des tâches à la volée.

Une version mobile permet d’activer l’agent « en un seul clic », y compris pour les discussions improvisées ou les échanges de couloir.

Des agents pour les canaux et les communautés

Les Channel Agents analysent l’historique des conversations et réunions d’un canal. Ils peuvent répondre aux questions des membres ou générer un rapport d’avancement d’un projet.

Dans Viva Engage, les Community Agents épaulent les administrateurs en répondant aux questions des utilisateurs et en facilitant l’animation des communautés d’entreprise.

Des agents de connaissance dans SharePoint

En arrière-plan, les Knowledge Agents travaillent directement dans SharePoint. Leur mission : organiser, étiqueter et résumer automatiquement les fichiers stockés, afin d’améliorer la recherche et la gestion documentaire.

Outils en preview

Les Facilitator Agents sont disponibles dès aujourd’hui , mais leurs fonctions avancées (création de documents et de tâches) sont en preview public.

, mais leurs fonctions avancées (création de documents et de tâches) sont en preview public. Les Channel Agents, Community Agents et Knowledge Agents sont également accessibles en preview.

Microsoft lance aussi un nouvel outil Workflows, permettant d’automatiser des tâches avec l’IA, et un système de résumés audio générés à partir de notes de réunion.

Avec ces nouveautés, Microsoft transforme Teams et ses outils associés en un véritable écosystème d’IA collaborative. Les Copilot Agents ne se contentent plus d’assister, ils prennent une part active dans la gestion des projets, des fichiers et des communautés.