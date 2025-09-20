Huawei FreeBuds 7i : ANC intelligent, audio spatial et gestes innovants

Huawei a profité de son Product Launch Event de Paris le 19 septembre 2025 pour dévoiler ses Watch GT 6 et 6 Pro et sa Watch Ultimate 2, ainsi que ses nouveaux écouteurs sans fil, les FreeBuds 7i. Avec un mélange d’ANC intelligent, d’audio spatial 3D et de contrôles gestuels inédits, la marque renforce son catalogue d’accessoires audio à prix compétitif.

FreeBuds 7i : ANC dynamique intelligent 4.0

La grande nouveauté des FreeBuds 7i est leur système Intelligent Dynamic ANC 4.0. Grâce à trois microphones et à de nouveaux algorithmes d’IA, il s’adapte automatiquement au bruit ambiant en moins d’une demi-seconde et peut réduire les nuisances sonores jusqu’à 90 dB.

Cela assure une meilleure clarté des appels, même dans des environnements bruyants.

Audio spatial et confort d’écoute

Pour l’audio, Huawei mise sur le son spatial 3D combiné à une technologie de suivi des mouvements de la tête via une unité de mesure inertielle (IMU). Résultat : l’orientation du son évolue naturellement selon les mouvements de l’utilisateur, pour une expérience plus immersive.

Les écouteurs sont également certifiés IP54 contre la poussière et les éclaboussures, et sont livrés avec quatre tailles d’embouts pour un confort prolongé.

Contrôles gestuels et connectivité multiplateforme

Les FreeBuds 7i se distinguent aussi par leurs gestes innovants : un simple hochement de tête permet de décrocher un appel, tandis qu’un signe de refus rejette la communication. Ils peuvent se connecter simultanément à deux appareils, qu’il s’agisse d’Android ou d’iOS, pour plus de flexibilité au quotidien.

Prix et disponibilité

Les Huawei FreeBuds 7i sont proposés à 99,99 € lors de leur lancement. Une offre promotionnelle accompagne leur déploiement mondial.