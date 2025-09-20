Accueil » Google AP2 : un standard ouvert pour sécuriser les paiements par agents IA

Google AP2 : un standard ouvert pour sécuriser les paiements par agents IA

Google AP2 : un standard ouvert pour sécuriser les paiements par agents IA

Google vient de dévoiler AP2 (Agent Payments Protocol), un protocole conçu avec des acteurs majeurs du paiement et de la tech pour encadrer les transactions effectuées par des agents intelligents (IA, assistants autonomes).

Objectif : instaurer la confiance dans un futur où l’IA achète et négocie pour les utilisateurs.

Pourquoi Google AP2 ?

Les systèmes actuels partent du principe qu’un humain autorise directement chaque paiement. Avec la montée des agents autonomes, il fallait :

Autorisation : s’assurer que l’utilisateur a donné son accord explicite.

Authenticité : prouver au marchand que la demande de l’agent correspond bien à l’intention du client.

Responsabilité : savoir qui est responsable en cas d’erreur ou de fraude.

« AP2 permet de maintenir la confiance quand les paiements ne passent plus par un clic humain, mais par un agent », explique Stavan Parikh, VP/GM Payments chez Google.

Comment ça marche ? Mandates & Verifiable Credentials

Le cœur d’AP2 repose sur les Mandates : des contrats numériques signés cryptographiquement, infalsifiables.

Achat en temps réel (humain présent) : l’agent prépare un panier → l’utilisateur signe un Cart Mandate validant articles et prix.

Tâches déléguées (humain absent) : ex. « Achète les billets de concert dès leur sortie ». L’utilisateur définit les règles (prix max, date, conditions) via un Intent Mandate. L’agent exécute automatiquement quand elles sont remplies.

Résultat : une preuve irréfutable qui relie l’intention, le panier et le paiement.

Nouvelles expériences possibles

AP2 ouvre la voie à des scénarios inédits :

Shopping intelligent : un agent surveille les stocks/prix et achète automatiquement.

Offres personnalisées : un marchand adapte ses promotions en temps réel selon l’intention de l’utilisateur.

Tâches coordonnées : réserver en une fois vols + hôtels + transferts, dans les conditions définies.

Support des paiements émergents

AP2 est agnostique : cartes bancaires, virements instantanés, stablecoins et cryptos. Google collabore avec Coinbase, MetaMask et la Fondation Ethereum pour le module A2A x402, qui rend les paiements crypto via agents production-ready.

Plus de 60 partenaires participent : Adyen, Mastercard, AmEx, PayPal, Revolut, Salesforce, ServiceNow…

B2B: achats autonomes, renouvellement automatisé de licences logicielles via Google Cloud Marketplace.

B2C: assistants IA capables d’acheter ou réserver sans intervention humaine directe.

Disponibilité

Le protocole AP2 est déjà disponible en open access :