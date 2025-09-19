OPPO Find X9 : fiche technique, batterie 7 025 mAh et lancement en octobre 2025

OPPO a officiellement confirmé que sa nouvelle gamme Find X9 sera lancée en Chine le 16 octobre 2025. Les précommandes sont déjà ouvertes, et les fuites viennent de lever le voile sur les principales caractéristiques du modèle standard.

D’après le leaker Digital Chat Station, le OPPO Find X9 sera équipé d’un écran LIPO OLED Tianma de 6,59 pouces avec définition 1,5K.

Sous le capot, on retrouvera le processeur Dimensity 9500, associé à jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage — une configuration qui place ce modèle dans le très haut de gamme.

Côté photo, le Find X9 proposerait à l’avant une caméra selfie de 32 mégapixels, bien que de précédents rapports aient évoqué un capteur de 50 mégapixels.

À l’arrière, le smartphone embarquerait un quadruple module composé de :

un capteur principal 50 mégapixels Sony LYT-808,

un ultra grand-angle 50 mégapixels Samsung JN5,

un téléobjectif périscope 50 mégapixels Samsung JN9,

et un capteur multi-spectral de 2 mégapixels.

Une batterie record de 7 025 mAh

L’un des points forts confirmés est la batterie : le OPPO Find X9 intégrera une énorme batterie de 7 025 mAh, compatible avec la charge filaire 80 W et la charge sans fil 80 W.

La sécurité sera assurée par un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, technologie habituellement réservée aux modèles les plus premium.

Un lancement mondial fin octobre

Le modèle global (numéro CPH2791) est déjà apparu dans plusieurs bases de données comme Geekbench, TÜV, ou encore le régulateur indonésien SDPPI. Une entrée repérée au Vietnam confirme la version 16 Go + 512 Go, ce qui laisse penser que la version 1 To resterait exclusive à la Chine.

Le lancement mondial de la série Find X9 est attendu pour le 28 octobre 2025, soit moins de deux semaines après son arrivée en Chine.