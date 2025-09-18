Accueil » CMF Headphone Pro : Nothing tease son premier casque premium avec ANC et molette de volume

Après le lancement du Nothing Headphone (1) plus tôt cette année, la marque confirme l’arrivée du CMF Headphone Pro, premier casque audio sous sa gamme CMF.

Un teaser vidéo publié par Nothing met en avant un design minimaliste et quelques fonctionnalités clés, avec la promesse d’un produit haut de gamme taillé pour les audiophiles.

CMF Headphone Pro: Design et commandes

Le teaser révèle plusieurs détails :

Molette de réglage du volume, pensée pour une navigation fluide.

Bouton d’alimentation et indicateur LED de batterie/connexion.

Coussinets en mousse pour plus de confort, avec repères L et R à l’intérieur.

Possibilité d’un slider ou interrupteur dédié pour l’ANC (Active Noise Cancellation).

Le label « Pro » : un indice sur les ambitions

Le nom CMF Headphone Pro laisse penser que Nothing veut frapper fort avec un casque premium, venant compléter son écosystème audio déjà centré sur le design et la simplicité d’usage.

Le slogan « Remix Everything » suggère :

Des options poussées de personnalisation sonore (égaliseur, profils audio).

Une réduction de bruit adaptative.

Voire des optimisations par IA pour ajuster le rendu audio en temps réel.

Prix et disponibilité

Aucune information officielle pour l’instant, mais le positionnement Pro pourrait placer le CMF Headphone Pro face à des modèles comme le Sony WH-1000XM6, le Bose QuietComfort Ultra ou l’Apple AirPods Max — avec l’avantage potentiel d’un tarif plus agressif.