Accueil » watchOS 26 : l’Apple Watch vous avertit en cas de charge lente

watchOS 26 : l’Apple Watch vous avertit en cas de charge lente

watchOS 26 : l’Apple Watch vous avertit en cas de charge lente

Avec la sortie officielle d’iOS 26, watchOS 26 et macOS Tahoe le 15 septembre, Apple apporte une série de nouveautés logicielles. Parmi elles, une fonctionnalité discrète mais pratique fait son arrivée sur l’Apple Watch : un avertissement de charge lente.

Une notification pour identifier les chargeurs lents

Désormais, si votre Apple Watch détecte que vous utilisez un chargeur non optimisé pour la vitesse maximale, un message « Chargeur lent » apparaîtra. Cette notification se trouve dans la section Batterie des Réglages.

Les instances de charge lente s’affichent en orange.

Les charges rapides s’affichent en vert.

Apple précise que cette alerte ne signifie pas que le chargeur est défectueux ou dangereux. Elle indique simplement qu’il n’offre pas la vitesse maximale de charge que votre montre peut atteindre.

L’objectif est de vous informer qu’un chargeur plus puissant pourrait réduire le temps d’attente, ce qui est utile lorsque vous êtes pressé.

Les recommandations d’Apple

Pour profiter de la charge rapide, Apple conseille d’utiliser :

Un chargeur USB-C Power Delivery.

Le câble magnétique USB-C fourni avec l’Apple Watch.

Avec des accessoires tiers ou moins puissants, la charge peut être nettement plus lente, même si elle reste totalement sûre.

Une petite nouveauté utile

Dans la vie quotidienne, on ne remarque pas toujours si la charge est plus lente que d’habitude — surtout si l’on branche sa montre avec un chargeur qui traîne.

Grâce à watchOS 26, il devient plus simple de savoir quand la charge n’est pas optimale. C’est une petite évolution, mais qui améliore l’expérience utilisateur et peut faire gagner de précieuses minutes à ceux qui ont besoin d’une recharge rapide avant de sortir.