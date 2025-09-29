Accueil » CMF Headphone Pro : 100 heures d’autonomie et ANC à moins de 100 €, le meilleur rapport qualité-prix ?

CMF Headphone Pro : 100 heures d’autonomie et ANC à moins de 100 €, le meilleur rapport qualité-prix ?

La marque CMF by Nothing, bientôt indépendante, vient de lancer son tout premier casque audio circum-aural. Baptisé CMF Headphone Pro, ce modèle à moins de 100 € mise sur le design, l’autonomie XXL et la personnalisation, sans sacrifier les fonctionnalités avancées comme l’ANC adaptatif ou le contrôle physique intelligent.

CMF Headphone Pro: Un casque stylé et personnalisable

Alors que le Nothing Headphone (1) misait sur un design anguleux et un prix premium (299 euros), le CMF Headphone Pro joue la carte de la douceur et des courbes, avec :

Des coussinets ronds bien rembourrés

Un arceau souple et confortable

Trois couleurs sobres : gris clair, gris foncé, vert clair

Mais, ce n’est pas tout. CMF propose des coussinets interchangeables, disponibles en orange vif ou vert clair pour 25 €, afin de personnaliser votre casque selon votre style.

Des contrôles physiques innovants

Contrairement à la tendance actuelle des surfaces tactiles, CMF mise sur des boutons physiques plus fiables et intuitifs :

Un bouton multifonction personnalisable via l’app Nothing X

Une molette de contrôle pour le volume, la lecture, et la gestion de l’ANC

Et surtout, une nouveauté : le Energy Slider, un curseur qui ajuste instantanément les basses et aigus sans passer par les réglages EQ dans l’app

Un vrai plus pour les amateurs de contrôle direct et rapide.

ANC adaptatif et audio haute résolution

Le CMF Headphone Pro embarque un système ANC hybride jusqu’à 40 dB, adaptatif selon le bruit ambiant. Le casque utilise :

Des transducteurs de 40 mm plaqués nickel

La technologie Personal Sound, qui adapte l’audio à la forme de votre oreille

Le support du codec LDAC pour l’audio haute résolution

Une fiche technique rare à ce tarif, qui promet un son précis, puissant et immersif, même dans les environnements bruyants.

Jusqu’à 100 heures d’autonomie !

Le plus impressionnant reste peut-être l’endurance du casque :

100 heures d’écoute sans ANC

50 heures avec ANC actif

Et 4 heures d’écoute avec seulement 5 minutes de charge rapide via USB-C

Le casque peut même être rechargé directement via un smartphone en USB-C, pratique en déplacement. Le tout avec une batterie de 720 mAh, rechargeable en moins de 2 heures.

Prix et disponibilité

Le CMF Headphone Pro est déjà disponible en Europe. Il est vendu au prix de 99 €, et des coussinets supplémentaires au prix de 25 €. Avec son design soigné, sa personnalisation poussée, son ANC intelligent, et surtout ses 100 heures d’autonomie, le CMF Headphone Pro s’impose comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.

Face à des modèles comme le Sony WH-1000XM6, il propose l’essentiel — et même plus — pour un tiers du prix.