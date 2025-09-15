Accueil » macOS Tahoe 26 : la nouvelle mise à jour majeure pour Mac est disponible

Apple vient de lancer officiellement macOS Tahoe 26 pour tous les Mac compatibles. Après avoir été annoncé lors de la WWDC 2025 en juin dernier, puis testé via plusieurs bêtas publiques et développeurs, le nouveau système est désormais proposé en version stable.

Particularité notable : macOS Tahoe 26 sera la dernière grande mise à jour pour les Mac Intel équipés de la puce de sécurité T2, avant qu’Apple ne réserve ses évolutions uniquement aux Mac dotés de processeurs Apple Silicon.

Liquid Glass : un Mac plus immersif

Comme sur iOS 26, la star de cette mise à jour est le nouveau langage visuel Liquid Glass :

Les fenêtres, boutons et notifications affichent désormais des effets de transparence et de réfraction qui donnent une impression de profondeur.

La barre de menus devient complètement transparente, laissant apparaître l’arrière-plan et donnant une impression d’espace accru à l’écran.

Apple met ainsi ses Mac au diapason de ses iPhone et iPad, avec une interface unifiée et modernisée.

Spotlight plus intelligent

L’outil de recherche Spotlight gagne en pertinence et en fonctionnalités :

il hiérarchise les résultats selon leur pertinence réelle,

il permet d’effectuer des actions rapides sans ouvrir d’applications : envoyer un mail, créer une note, programmer un rappel, etc.,

pour une organisation plus visuelle, il est désormais possible de changer la couleur des dossiers ou même d’y associer un emoji.

Un gain de productivité qui rend Spotlight plus proche d’un véritable assistant.

Une app Téléphone complète sur Mac

Grande nouveauté de macOS Tahoe 26 : une application Téléphone native fait son apparition. Elle permet de relayer les appels de votre iPhone vers votre Mac, avec :

l’accès à vos appels récents et à vos messages vocaux,

les nouvelles fonctions Call Screening (filtrage des appels inconnus) et Hold Assist (l’IA reste en attente pour vous jusqu’à ce qu’un conseiller prenne la ligne).

Cette intégration rapproche encore plus macOS et iOS, dans la continuité de la stratégie d’écosystème d’Apple.

Traduction en direct grâce à Apple Intelligence

L’intelligence artificielle maison d’Apple est mise à contribution dans plusieurs outils, dont la traduction en temps réel.

Textes, conversations audio en appel ou en FaceTime, mais aussi discussions Messages : tout peut être traduit instantanément.

Une fonction particulièrement utile pour les étudiants, les professionnels ou les utilisateurs voyageant régulièrement.

Disponibilité et compatibilité de macOS Tahoe 26

macOS Tahoe 26 est disponible dès aujourd’hui via Mise à jour logicielle dans les Préférences Système.