Zoom lance des avatars photoréalistes et un assistant IA boosté

Zoom a profité de sa conférence Zoomtopia 2025 pour annoncer une vague de nouveautés centrées sur l’IA. Parmi elles, une fonctionnalité qui risque de faire parler : la possibilité de générer un avatar photoréaliste de soi pour participer aux réunions… sans avoir à activer sa vraie caméra.

Zoom : Des clones numériques pour vos réunions

Dès décembre, les utilisateurs Workplace pourront créer un double virtuel à partir d’une simple photo. Cet avatar pourra être habillé de différentes tenues professionnelles et il imitera en temps réel les mouvements ainsi que les expressions faciales de son propriétaire.

Pour éviter toute confusion, Zoom affichera systématiquement une mention précisant que la personne utilise un avatar.

Afin de prévenir les usurpations d’identité, un système d’authentification par caméra en direct garantira que l’image utilisée correspond bien à l’utilisateur. Cette avancée s’inscrit dans la vision de Eric Yuan, le CEO de Zoom, qui avait déjà évoqué le concept d’un « digital twin » capable de remplacer son utilisateur dans certaines tâches quotidiennes, comme la participation à des réunions ou la gestion d’e-mails.

Traduction vocale en temps réel

Zoom introduira également une fonctionnalité de traduction vocale instantanée. Grâce à l’IA, les propos d’un intervenant seront traduits en direct et restitués dans la langue choisie par chaque participant.

Les langues actuellement supportées incluent l’anglais, l’allemand, le chinois, le français, l’espagnol, l’arabe, le japonais, le portugais et l’italien. Cette fonction a pour ambition de faciliter les échanges au sein des équipes internationales.

Un assistant IA qui s’invite partout

Le compagnon IA de Zoom s’enrichit lui aussi. Il pourra désormais fonctionner sur d’autres plateformes, comme Google Meet et Microsoft Teams, en plus de Zoom. L’assistant sera également capable d’assister à des réunions en personne pour prendre des notes.

Une nouvelle fonctionnalité permettra d’écrire ses propres notes pendant un échange et de laisser l’IA les compléter, les développer et les structurer par la suite.

Concernant la gestion du temps, l’IA proposera des solutions intelligentes, comme la recherche automatique de créneaux communs entre plusieurs participants ou la suggestion de réunions pouvant être évitées grâce à la commande « free up my time ». Elle sera aussi capable de générer des tâches et des ordres du jour pour préparer efficacement les réunions.

Zoom Clips et accueil en salle d’attente

Zoom étend l’usage de ses Clips vidéo et de ses avatars IA. Ces derniers pourront par exemple accueillir les participants dans une salle d’attente ou encore expliquer l’objectif de la réunion avant son démarrage, ce qui ajoute une dimension interactive et professionnelle aux préparatifs.

Zoom a également revu son interface Web pour mettre davantage en avant son compagnon IA. L’application intègre désormais un assistant d’écriture pour aider à la rédaction d’e-mails et de documents, ainsi qu’un outil de recherche avancée prenant en charge le protocole MCP (Model Context Protocol).

Les réunions bénéficieront par ailleurs d’améliorations techniques avec un affichage en 60 fps et un débit binaire plus élevé, tandis qu’un nouveau gestionnaire de vidéos facilitera le classement et la consultation des enregistrements.

Entre innovation et risques

Ces annonces rapprochent Zoom d’un futur où nos avatars IA pourraient réellement nous remplacer dans certaines tâches professionnelles. Mais, elles suscitent aussi des interrogations : le risque de deepfakes ou d’usurpation d’identité reste bien présent, et la transparence quant à la « présence réelle » d’un participant pourrait devenir un enjeu majeur pour les entreprises.