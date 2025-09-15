Accueil » Apple déploie watchOS 26 : Liquid Glass, nouvelles fonctions IA et plus encore

Apple vient de lancer watchOS 26, la première version de l’OS de l’Apple Watch à adopter la nouvelle numérotation inaugurée cette année (en parallèle d’iOS 26 et macOS Tahoe 26).

Cette mise à jour marque un tournant visuel et fonctionnel pour la montre connectée, grâce à l’introduction du langage de design Liquid Glass et à plusieurs outils dopés à l’IA d’Apple Intelligence.

Liquid Glass sur Apple Watch

Avec watchOS 26, l’Apple Watch adopte enfin Liquid Glass, le nouveau style visuel déjà présent sur iPhone et Mac :

Les chiffres, widgets, notifications et panneaux de contrôle affichent un rendu semi-transparent, comme si une plaque de verre séparait le contenu du fond d’écran.

Les menus et la navigation in-app profitent eux aussi de ce look plus moderne et plus immersif.

Un changement esthétique qui harmonise l’expérience entre tous les appareils Apple.

Workout Buddy: un coach virtuel motivant

Nouvelle fonction phare, Workout Buddy se présente comme un compagnon virtuel qui vous encourage lors de vos séances sportives.

Il utilise une voix inspirée de celles des entraîneurs Apple Fitness+.

Objectif : vous motiver à bouger, même quand la tentation du canapé ou de la glace se fait trop forte.

Un allié virtuel qui pourrait vite devenir indispensable aux amateurs de fitness.

Traduction, appels intelligents et actions rapides

watchOS 26 intègre plusieurs fonctionnalités alimentées par Apple Intelligence :

Live Translation: traduction en temps réel des messages dans votre langue préférée.

Smart Actions : des suggestions contextuelles. Exemple : si un ami demande où vous êtes, l’option Localiser s’affiche immédiatement pour partager votre position.

Call Screening: filtrage des appels, l’Apple Watch demande à l’interlocuteur son nom et la raison de son appel.

Hold Assist: la montre reste en ligne à votre place quand vous êtes mis en attente, et vous prévient dès qu’un agent reprend l’appel.

Autres nouveautés pratiques

Notes arrive enfin sur l’Apple Watch pour rédiger ou consulter vos mémos.

Smart Stack : amélioré, il prédit mieux les informations utiles selon le moment de la journée.

Gestes de poignet : tourner le poignet vers l’extérieur permet de rejeter un appel, un minuteur ou une notification.

Volume adaptatif : le son de la montre s’ajuste automatiquement en fonction du bruit ambiant.

Comment installer watchOS 26?

Pour mettre à jour votre montre :

Ouvrez l’app Watch sur votre iPhone (iPhone 11 ou SE 2 ou plus récent). Allez dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Téléchargez et installez watchOS 26 si disponible.

watchOS 26 peut être installé sur les modèles suivants :