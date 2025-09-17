Accueil » Xiaomi 17 : lancement officiel en Chine le 19 septembre, en même temps que l’iPhone 17

Xiaomi a confirmé la date de présentation de sa nouvelle gamme phare : le 19 septembre 2025. Ce jour-là, la marque lèvera le voile sur les Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max.

La présentation du 19 septembre se tiendra uniquement en Chine. Pour le lancement mondial, il faudra attendre le MWC 2026 de Barcelone (2–5 mars), où Xiaomi a l’habitude de dévoiler ses modèles internationaux.

À noter : Xiaomi a décidé de sauter la série 16 pour passer directement au 17, un clin d’œil évident à la nouvelle génération d’iPhone 17 dévoilée début septembre.

Un design inspiré… mais avec un twist Xiaomi

Les modèles Pro adoptent un nouveau style avec un énorme bloc photo couvrant toute la largeur du dos, à la manière des iPhone 17 Pro. Mais, Xiaomi y ajoute son propre écran secondaire intégré :

Différents styles d’horloge.

Affichage des infos d’apps.

Prévisualisation des selfies avec les caméras arrière.

Animations et images personnalisées.

Des caractéristiques musclées

Les premières infos et rumeurs annoncent du lourd sous le capot :

Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour toute la série.

7 000 mAh de batterie sur le Xiaomi 17.

7 500 mAh sur le Pro Max.

Jusqu’à trois capteurs 50 mégapixels Leica à l’arrière sur le modèle haut de gamme.

Un lancement stratégique face à Apple

La date n’a rien d’un hasard : le 19 septembre est aussi le jour de sortie des iPhone 17 en boutique. Xiaomi tente clairement de capter une partie de l’attention médiatique et de séduire les acheteurs hésitant entre Apple et Android, surtout en Chine, l’un de ses marchés les plus compétitifs.