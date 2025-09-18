Google Discover ajoute YouTube Shorts et les posts X et Instagram

Le flux Google Discover, ce carrousel personnalisé que l’on retrouve sur l’écran d’accueil de l’application Google, ne va plus se limiter aux articles et aux actualités. En effet, Google vient d’annoncer deux nouveautés majeures. Ces changements pourraient transformer la manière dont vos contenus atteignent de nouveaux lecteurs.

À partir de maintenant, les utilisateurs connectés peuvent suivre directement des éditeurs ou des créateurs dans Google Discover :

En appuyant sur le nom d’un média ou d’un créateur, un espace dédié s’ouvre avec tous ses contenus : articles, vidéos YouTube et bientôt posts sociaux.

L’utilisateur peut alors décider de s’abonner pour voir plus souvent leurs contenus.

Cette fonction de suivi apporte un signal d’engagement clair : les créateurs et éditeurs suivis pourraient bénéficier d’une meilleure visibilité régulière dans Discover.

Les réseaux sociaux débarquent dans Google Discover

Dans les semaines à venir, Google commencera à afficher dans le flux des posts de X, des publications Instagram, et des YouTube Shorts. D’autres plateformes suivront. L’objectif est de proposer un mélange de contenus plus riche (articles, vidéos, posts sociaux) pour refléter la diversité de la création en ligne.

Si vous publiez à la fois sur le Web et sur les réseaux sociaux, vos posts pourraient toucher les audiences Google Discover sans passer par chaque plateforme. Le bouton Suivre permet de fidéliser vos lecteurs et de stabiliser le trafic Discover, souvent jugé imprévisible par les éditeurs.

Enfin, cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large : donner aux utilisateurs un contrôle accru sur les contenus qu’ils voient, à l’image des « sources préférées » déjà proposées dans Google Actualités.

Disponibilité

Le bouton Suivre est déjà en ligne pour les utilisateurs connectés.

L’intégration des posts sociaux débutera dans les prochaines semaines.

Ensemble, ces nouveautés confirment que Google mise sur une personnalisation pilotée par l’utilisateur, avec Discover comme point de départ clé pour explorer le Web.

Avec cette mise à jour, Google Discover se rapproche de plus en plus d’un fil hybride entre actualité et réseaux sociaux, brouillant la frontière entre moteur de recherche et plateforme sociale.