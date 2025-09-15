Accueil » Samsung déploie One UI 8.0 stable sur le Galaxy S25 (et surprise : le Galaxy S25 Edge aussi !)

Samsung déploie One UI 8.0 stable sur le Galaxy S25 (et surprise : le Galaxy S25 Edge aussi !)

Samsung déploie One UI 8.0 stable sur le Galaxy S25 (et surprise : le Galaxy S25 Edge aussi !)

Samsung tient sa promesse : la mise à jour stable One UI 8.0, basée sur Android 16, commence enfin à être déployée. Après plusieurs semaines de bêta, les Galaxy S25, S25+, et S25 Ultra sont les premiers servis… et à la surprise générale, le Galaxy S25 Edge reçoit également la mise à jour dès aujourd’hui.

Quels modèles reçoivent One UI 8.0 en premier ?

Comme annoncé, la série Galaxy S25 ouvre le bal. La mise à jour est disponible en Corée du Sud avec le firmware BYI3.

Pour les utilisateurs en bêta, le fichier pèse environ 550 Mo.

Pour les autres, comptez près de 3,9 Go.

Et la surprise ? Le Galaxy S25 Edge, qui n’avait pas participé au programme bêta, bénéficie déjà de One UI 8.0 en version stable.

Pour l’instant, le déploiement est limité à la Corée du Sud, mais Samsung devrait rapidement élargir à d’autres régions dans les jours qui viennent. Pour vérifier si la mise à jour est dispo : Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Quelles nouveautés avec One UI 8 ?

One UI 8 n’est pas une refonte totale comme One UI 7, mais apporte de nombreuses améliorations :

Routines intelligentes basées sur la météo

Nouvelle app Rappels repensée

Améliorations de Samsung DeX pour les écrans externes

Optimisation des applis natives comme Galerie et Mes fichiers

Bref, un raffinement de l’expérience utilisateur, pensé pour plus de fluidité et de productivité.

Et après ?

Samsung a confirmé que tous les appareils Galaxy éligibles recevront la mise à jour avant la fin de l’année 2025. Après la Galaxy S25, devraient suivre :

la série Galaxy S24,

les Galaxy Z Fold 6 & Flip 6,

et d’autres modèles haut de gamme et milieu de gamme.

Avec le lancement simultané d’iOS 26 sur iPhone et de One UI 8.0 sur Galaxy S25, la bataille logicielle entre Apple et Samsung bat son plein. Bonne nouvelle pour les utilisateurs Android : Samsung accélère le rythme et propose un suivi logiciel de plus en plus réactif.