Samsung One UI 8.0 : la mise à jour stable arrive en septembre

Bonne nouvelle pour les utilisateurs Galaxy : Samsung a confirmé que le déploiement stable de One UI 8.0 commencera bien en septembre, sans retard de dernière minute, comme ce fut le cas avec One UI 7.

Et tout porte à croire que le lancement est imminent.

Les premiers indices : mises à jour dans le Galaxy Store

Cette semaine, Samsung a publié une série de mises à jour dans le Galaxy Store, ciblant notamment les packs de ressources linguistiques utilisés pour la traduction et la transcription dans les fonctionnalités Galaxy AI.

Ces mises à jour arrivent généralement juste avant une grosse mise à jour système, ce qui laisse penser que les appareils Galaxy se préparent activement à One UI 8.0.

Pour les installer :

Rendez-vous dans Galaxy Store > Menu > Mises à jour Appuyez sur Tout mettre à jour Vérifiez également sur le Google Play Store s’il y a d’autres mises à jour disponibles

Samsung recommande de les installer avant l’arrivée de One UI 8.0 afin de libérer les ressources nécessaires à l’application des nouvelles optimisations.

Quand One UI 8.0 sera-t-il disponible ?

Samsung a confirmé l’arrivée en septembre, mais sans donner de date officielle. Selon un récent leak :

18 septembre : Galaxy S25 en premier

+1 semaine : Galaxy S24 et plusieurs modèles Galaxy A

Début octobre : les tablettes haut de gamme Galaxy Tab recevront One UI 8.0

Octobre également : d’autres modèles milieu et entrée de gamme

Attention, ces dates concernent surtout l’Asie et pourraient varier selon les régions.

À quoi s’attendre avec One UI 8.0 ?

Même si Samsung garde encore certains détails sous silence, on sait déjà que Galaxy AI sera davantage intégré au système, avec des améliorations de l’interface et de la productivité. Les mises à jour des packs linguistiques montrent aussi que la traduction et la transcription en temps réel seront mieux optimisées.

Samsung semble mieux préparé cette année, ce qui laisse espérer un déploiement plus fluide et rapide que les précédentes versions.