Xiaomi Watch S4 de 41 mm : sortie mondiale prévue le 24 septembre

Après avoir lancé sa Xiaomi Watch S4 de 41 mm en Chine, Xiaomi semble prête à élargir sa gamme de montres connectées avec un modèle plus petit et plus discret.

Selon une fuite de Roland Quandt, la Xiaomi Watch S4 de 41 mm devrait faire ses débuts mondiaux le 24 septembre, en même temps que les nouveaux smartphones Xiaomi 15T et 15T Pro.

Un design plus compact, mais toujours premium

Pensée pour ceux qui trouvent la version de 47 mm trop imposante, la Xiaomi Watch S4 de 41 mm mise sur un boîtier en acier inoxydable et un look élégant, tout en gagnant en légèreté.

Elle embarque un écran AMOLED de 1,32 pouce, plus adapté aux poignets fins. Les bracelets interchangeables permettent de personnaliser facilement la montre selon son style.

Xiaomi Watch S4 41mm is launching outside China alongside the Xiaomi 15T series phones. — Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 10 septembre 2025 à 09:39

Caractéristiques attendues

Batterie de 320 mAh, pour une autonomie solide malgré la taille réduite.

Suivi santé complet : fréquence cardiaque, SpO2, sommeil et plus encore.

Plusieurs modes d’entraînement intégrés.

Contrôle de la musique et gestion des notifications.

Basée sur HyperOS 3, la dernière version du système de Xiaomi.

On ne sait pas encore si la version internationale bénéficiera de la mise à jour avec le chipset Xring T1, déjà déployée sur le modèle chinois.

Un prix agressif face à la concurrence

D’après les fuites, la Xiaomi Watch S4 de 41 mm serait proposée à 159,99 € en Europe. Cela la placerait directement face à la Samsung Galaxy Watch FE, tout en conservant un design plus haut de gamme grâce à son boîtier acier.

Avec ce nouveau format, Xiaomi rend sa gamme Watch S4 plus versatile, en visant un public qui privilégie légèreté et confort sans sacrifier les fonctionnalités essentielles. Rendez-vous le 24 septembre pour découvrir officiellement cette montre et voir dans quelles finitions elle sera disponible en dehors de la Chine.