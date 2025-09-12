Accueil » iPhone 17 : des précommandes record en Chine malgré les critiques sur le redesign

iPhone 17 : des précommandes record en Chine malgré les critiques sur le redesign

iPhone 17 : des précommandes record en Chine malgré les critiques sur le redesign

Ces derniers mois, les discussions en ligne autour de l’iPhone 17 semblaient pessimistes. De nombreux utilisateurs critiquaient bruyamment le redesign de la gamme Pro, au point de donner l’impression que la nouvelle génération risquait un flop.

Pourtant, la réalité est bien différente : en Chine, les précommandes de l’iPhone 17 sont trois fois supérieures à celles de l’iPhone 16.

De la crise au succès

L’an dernier, Apple a souffert en Chine avec l’iPhone 16. L’absence d’Apple Intelligence (la grande nouveauté mise en avant par la marque ailleurs dans le monde) combinée à une concurrence féroce des marques locales avait entraîné une chute des ventes.

Résultat : Apple a dû casser un tabou et proposer l’iPhone 16 en promotion, une stratégie rarement utilisée sur son marché domestique. Ce choix a redonné un souffle aux ventes et préparé le terrain pour l’iPhone 17, qui bénéficie cette fois d’un accueil triomphal dès les précommandes.

iPhone 17 : Un redesign finalement apprécié

Les critiques autour du redesign de l’iPhone 17 Pro semblent n’avoir concerné qu’une minorité très vocale sur internet. En pratique, les consommateurs n’ont pas boudé les nouveautés, et la forte demande prouve que le changement de design ne constitue pas un frein à l’achat.

Au contraire, le fait que le modèle de base conserve le design de l’iPhone 16 rassure les utilisateurs qui préfèrent la continuité, tout en apportant des nouveautés attendues de longue date.

Le rôle clé du modèle standard

D’après plusieurs analystes, c’est surtout le nouvel iPhone 17 « classique » qui tire les précommandes vers le haut. Apple a enfin transformé son modèle standard en un véritable flagship attractif :

Écran ProMotion 120 Hz, une première pour un iPhone non Pro.

Traitement anti-reflets, qui améliore la lisibilité en extérieur.

Puce A19 plus puissante et plus économe.

Nouveau capteur selfie 24 mégapixels, idéal pour la photo et la visioconférence.

En bref, l’iPhone 17 combine familiarité et innovations utiles, ce qui séduit une large base d’utilisateurs en quête d’un smartphone haut de gamme mais pas trop radical.

Une génération taillée pour battre des records

L’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro attirent aussi l’attention, chacun pour des raisons différentes : le premier par son design ultra-fin, le second par ses fonctionnalités professionnelles comme le ProRes RAW. Mais c’est bien l’iPhone 17 standard qui s’impose comme le pilier de cette génération et qui explique l’explosion des précommandes en Chine.

La leçon à retenir ? Les critiques en ligne ne reflètent pas toujours la réalité du marché. Et Apple, avec cette génération, semble avoir trouvé le bon équilibre entre innovation et continuité.