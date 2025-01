Apple détrôné en Chine : Vivo et Huawei en tête du marché

L’année 2024 s’est avérée particulièrement compliquée pour Apple sur le marché des smartphones en Chine, le plus grand marché au monde. Après avoir dominé les ventes en 2023, la marque américaine a été détrônée par Vivo, et a même été reléguée à la troisième place par Huawei, selon un rapport de Canalys. Voici les principaux enseignements de cette analyse.

Vivo a pris la première place du classement chinois en 2024 avec une part de marché de 17 %, suivi de près par Huawei à 16 %. Autrefois leader, Apple a dû se contenter de la troisième place avec 15 %. La chute d’Apple a été marquée, d’autant plus que Huawei, qui était en 6e position en 2023, a réalisé un retour spectaculaire.

Huawei a enregistré une progression annuelle impressionnante de 37 %, passant de 33,5 à 46 millions d’unités vendues. Cela surpasse largement la croissance de Vivo, qui a vu ses ventes augmenter de 11 % sur la même période.

En revanche, Apple a subi la plus forte baisse parmi les grandes marques, tout comme OPPO et Honor, qui luttent également pour maintenir leur position face à la montée des marques nationales.

Une concurrence féroce et des défis pour Apple

La transition vers des smartphones dotés de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) et l’essor des smartphones pliables en Chine ont clairement joué en défaveur d’Apple. Les consommateurs chinois privilégient désormais des appareils intégrant des innovations technologiques avancées, des designs premium, et une robustesse accrue.

Zhu Jiatao, analyste chez Canalys, a souligné que Huawei a su capitaliser sur la demande pour des smartphones haut de gamme, tandis que Xiaomi a connu quatre trimestres consécutifs de croissance de part de marché. Bien que Xiaomi n’ait pas réussi à se hisser parmi les cinq premiers pour l’année, ses performances trimestrielles montrent une dynamique encourageante.

Par ailleurs, le succès continu des smartphones pliables en Chine, souvent proposés à des prix élevés, mais justifiés par des caractéristiques innovantes, a exacerbé la pression sur Apple. Les iPhone, bien qu’élégants, peinent à rivaliser avec des produits locaux offrant des spécifications analogues à des prix plus compétitifs.

Des ventes d’iPhone 16 en demi-teinte

Apple a tout de même pu revendiquer une victoire symbolique au quatrième trimestre 2024, où la marque a vendu 13,1 millions d’unités, légèrement devant Vivo et Huawei. Toutefois, cette avance marginale de 200 000 unités par rapport à ses concurrents n’efface pas les résultats décevants de l’année. Les iPhone 16, bien qu’attendus, n’ont pas généré l’enthousiasme habituel, en partie à cause d’une forte concurrence des flagships chinois plus performants et innovants.

Le marché chinois des smartphones en 2024 : une légère reprise

Le marché chinois a connu une croissance modeste de 4 % en 2024, avec un total de 284,6 millions d’unités vendues contre 272,5 millions en 2023. Cette reprise, bien qu’encourageante après deux années de déclin, reste fragile, avec une projection pour 2025 à environ 290 millions d’unités.

Pour rebondir, Apple devra innover, notamment avec l’introduction de son premier iPhone pliable et le lancement d’un modèle plus abordable, l’iPhone SE 4 (ou iPhone 16E). Ces deux produits pourraient aider la marque à reconquérir le marché chinois et à répondre aux attentes des consommateurs, de plus en plus attirés par des appareils locaux sophistiqués.

En attendant, Vivo et Huawei continuent de consolider leur domination, prouvant que les marques nationales ne se contentent plus de suivre la tendance, mais la redéfinissent.