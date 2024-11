Apple en difficulté en Chine : l’absence de Apple Intelligence impacte les ventes ?

Apple fait face à une concurrence féroce sur le marché chinois des smartphones dotés d’intelligence artificielle (IA), un défi majeur accentué par les retards dans le lancement de son propre écosystème IA, Apple Intelligence, en Chine.

Selon de nouvelles données, Huawei domine actuellement ce secteur avec une part de marché de 34,8 %, suivi de près par Xiaomi avec 26,9 %. Ensemble, ces deux géants contrôlent 61,7 % du marché, écrasant des acteurs comme Vivo, qui détient 11,6 %.

Malgré l’annonce de Apple Intelligence en juin et son intégration plus poussée avec la série iPhone 16 en septembre, les fonctionnalités de l’IA d’Apple restent encore largement limitées. Certaines ne sont disponibles qu’en version bêta et d’autres ne sont même pas accessibles dans des régions comme la Chine (où l’Europe). Cela place Apple dans une position difficile, surtout sur un marché où les consommateurs attendent que leurs smartphones haut de gamme soient dotés des dernières innovations en matière d’IA.

Apple Intelligence repose partiellement sur des technologies développées par ChatGPT, mais l’accès à ce logiciel est bloqué en Chine, ce qui complique encore davantage le déploiement.

De plus, la réglementation stricte du gouvernement chinois exige que les entreprises partageant des produits d’IA obtiennent des approbations officielles, fournissent des informations détaillées sur le fonctionnement de leurs systèmes et passent des évaluations de sécurité rigoureuses.

La menace des concurrents locaux

Huawei et Xiaomi, qui dominent ce secteur en Chine, ne cessent de gagner en popularité grâce à leurs innovations et à des intégrations IA performantes. IDC, dans un rapport récent, souligne que les consommateurs chinois hésitent à payer plus de 1 000 euros pour des smartphones haut de gamme qui ne proposent pas toutes les fonctionnalités IA attendues. Pendant ce temps, des marques comme Samsung collaborent avec des acteurs locaux comme Baidu et Meitu pour surmonter les obstacles réglementaires et répondre aux attentes des consommateurs.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu en Chine à la fin du mois d’octobre et a rencontré des responsables du Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information. Bien qu’il ne soit pas clair si le lancement d’Apple Intelligence a été évoqué lors de cette visite, la nécessité de répondre à la demande croissante en IA devient urgente pour Apple.

Bien que Apple conserve la deuxième place sur le marché des smartphones en Chine, ses ventes globales ont connu un déclin par rapport à l’année dernière. Pendant ce temps, Huawei, Xiaomi et Vivo affichent une croissance significative. L’iPhone 16, qui performe de manière analogue à son prédécesseur, l’iPhone 15, pourrait ne pas suffire à inverser la tendance sans une intégration d’Apple Intelligence dans la région.

Ce que cela signifie pour Apple

Pour rester compétitif, Apple devra probablement envisager des partenariats avec des entreprises locales ou adapter ses systèmes pour se conformer aux réglementations chinoises. Mais chaque mois de retard renforce la position des concurrents locaux et réduit la capacité d’Apple à maintenir son attrait auprès des consommateurs chinois, qui valorisent les fonctionnalités IA avancées.

Si l’IA d’Apple ne fait pas rapidement son entrée en Chine, la marque risque de perdre encore plus de terrain face à ses rivaux nationaux.