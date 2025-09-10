iPhone Air : Apple impose l’eSIM partout dans le monde

Lors de son grand événement matériel, Apple a dévoilé son nouvel iPhone Air, l’iPhone le plus fin jamais conçu avec seulement 5,5 mm d’épaisseur.

Mais pour atteindre un tel design, la firme a dû faire des choix radicaux, dont l’abandon total du tiroir SIM physique.

Une transition amorcée depuis 2022

Apple avait déjà franchi le pas en 2022 en supprimant la carte SIM physique pour les modèles vendus aux États-Unis. Avec l’iPhone 17 Air, cette stratégie devient désormais mondiale : tous les appareils ne supporteront que l’eSIM.

Pourquoi ce choix ? Selon Apple, l’eSIM présente plusieurs avantages :

Une meilleure sécurité face aux vols ou aux fraudes.

Une utilisation simplifiée, sans avoir à manipuler une carte plastique.

Un gain de place interne crucial pour un design aussi fin.

Une praticité accrue en voyage, puisqu’il est possible d’ajouter plusieurs forfaits sans changer physiquement de carte.

Apple a d’ailleurs rappelé qu’elle avait « pionnier » cette technologie il y a plusieurs années, et qu’elle est désormais devenue un standard de l’industrie. Elle a même ajouté un mode de transfert eSIM dans iOS 26.

Un pari risqué, mais assumé

Si ce passage forcé à l’eSIM ravira les technophiles et les voyageurs, certains utilisateurs pourraient regretter la simplicité du « plug-and-play » offert par la carte SIM classique. Reste à voir si les opérateurs de tous les pays seront prêts à suivre sans accroc.

Apple n’est pas seul à explorer cette voie. Google a déjà lancé son Pixel 10 en version uniquement eSIM aux États-Unis, tandis que Samsung propose une flexibilité selon les marchés, combinant eSIM et SIM physique, voire double SIM physique hors US. On assiste ainsi à une transition progressive dans tout l’écosystème mobile, mais à des rythmes différents selon les fabricants et les régions.