watchOS 26 : Un lancement prévu le 15 septembre

Apple a confirmé que watchOS 26 sera disponible pour tout le monde à partir du 15 septembre. Déjà proposé en bêta depuis la WWDC 2025, ce nouveau système apporte une série de fonctions pratiques et dopées à l’IA.

L’une des plus attendues est sans doute le geste du poignet, qui rend l’Apple Watch encore plus intuitive au quotidien.

watchOS 26: Un geste simple pour dire stop

La nouveauté la plus marquante est le « geste pichenette du poignet ». En un mouvement rapide — faire pivoter sa montre vers l’extérieur, puis revenir —, il sera possible de rejeter un appel, couper une alarme ou une notification, ou revenir directement au cadran.

Petit bémol : cette fonction sera limitée aux Apple Watch Series 9 et modèles ultérieurs.

Des notifications plus intelligentes et moins intrusives

Avec watchOS 26, les notifications deviennent adaptatives. La montre analyse le niveau sonore ambiant et ajuste automatiquement le volume des alertes pour éviter qu’elles ne soient trop fortes dans un environnement calme. Une petite attention qui change beaucoup dans l’usage quotidien.

Apple Intelligence s’invite dans le sport

watchOS 26 intègre un nouveau compagnon virtuel : Workout Buddy. Grâce à l’IA et aux données de santé, il fournit des conseils personnalisés : progression vers un objectif, records personnels atteints, ou suggestions d’exercices adaptés à votre rythme.

Toujours avec Apple Intelligence, la montre propose désormais :

des traductions automatiques à deux voies dans Messages,

des suggestions contextuelles dans le Smart Stack (par exemple lancer un entraînement à l’heure habituelle ou en arrivant au gymnase).

Notes débarque enfin sur l’Apple Watch

Jusqu’ici réservée à l’iPhone et au Mac, l’application Notes fait enfin son entrée sur l’Apple Watch. On pourra y créer une nouvelle note, épingler un contenu ou cocher une liste directement depuis son poignet. Une avancée bienvenue pour ceux qui utilisent Notes comme pense-bête permanent.

Un nouveau look avec Liquid Glass

watchOS 26 adopte le design Liquid Glass déjà vu sur iOS 26 et macOS Tahoe. Résultat : des éléments translucides sur les widgets, notifications, le Centre de contrôle et même les cadrans. L’interface gagne en élégance et en modernité, avec des reflets « verre » qui donnent une impression de profondeur.