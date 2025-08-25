iPhone 17 Pro à iPhone 20 Pro : Apple va redessiner l’iPhone chaque année jusqu’en 2027

Apple semble bien décidé à révolutionner l’iPhone chaque année jusqu’à célébrer le 20e anniversaire du smartphone iconique en 2027.

Selon Mark Gurman (Bloomberg), la série des iPhone 17, attendue pour septembre 2025, ne serait que la première étape d’un cycle de refontes annuelles qui culminera avec un modèle Pro totalement futuriste en 2027.

iPhone 17 Pro : nouveau design dès septembre 2025

La gamme iPhone 17, qui sera officiellement lancée en septembre 2025, marquera un tournant important pour les modèles Pro.

Le modèle de base conservera le design de l’iPhone 16 standard.

Le modèle Plus disparaît, remplacé par un iPhone 17 Air, plus léger et plus fin, mais avec seulement une caméra arrière et une petite batterie de 2 900 mAh. Il vise les utilisateurs qui privilégient le style à la performance.

Le gros changement : le nouveau design des Pro

Les iPhone 17 Pro et Pro Max auront droit à une refonte visuelle complète, incluant un module photo arrière beaucoup plus imposant, ainsi qu’une nouvelle finition Liquid Glass qui s’accordera avec l’arrivée d’iOS 26.

iPhone 18 (2026) : vers l’iPhone pliable et la disparition de la Dynamic Island

L’année suivante, Apple lancera deux innovations majeures.

L’iPhone pliable enfin confirmé

Après des années de rumeurs, l’iPhone pliable entrerait en production en 2026. Il adoptera un format livre semblable au Galaxy Z Fold de Samsung et intégrerait cinq capteurs photo, mais sacrifierait Face ID au profit de Touch ID (sous l’écran) — un retour surprenant qui suscite déjà le débat.

iPhone 18 : fini la Dynamic Island

Toujours selon les fuites, la Dynamic Island introduite avec l’iPhone 14 Pro serait abandonnée pour l’iPhone 18. Apple opterait pour un simple poinçon, avec Face ID et caméra selfie sous l’écran. Cette transition vise à préparer le terrain pour le grand modèle de 2027.

iPhone 20 Pro (2027) : le modèle anniversaire totalement repensé

Pour fêter 20 ans d’iPhone, Apple prévoit un iPhone 20 Pro radicalement repensé :

Aucun capteur visible : caméra frontale et Face ID seraient intégrés sous l’écran.

Écran totalement bord à bord, sans encoche, ni bloc, ni poinçon.

Apple miserait sur un châssis plus épais pour intégrer une batterie plus grande, à l’inverse de Samsung qui amincit ses smartphones.

Selon les rumeurs, ce modèle pourrait ressembler à des smartphones gaming comme le RedMagic 10 Pro, mais avec une esthétique Apple bien plus sobre et haut de gamme.

Quel iPhone choisir pour l’avenir ?

La stratégie d’Apple est claire : proposer chaque année une évolution visuelle marquante, tout en préparant une révolution totale pour 2027.

Et vous, vers quel modèle vous tournez-vous ?