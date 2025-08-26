Accueil » iPhone 20 : un design en verre incurvé pour fêter les 20 ans de l’iPhone

Apple se prépare à marquer un tournant historique. En 2027, l’iPhone fêtera son 20ᵉ anniversaire, et la marque à la pomme prévoit de révolutionner à nouveau le design de son smartphone iconique.

D’après un rapport de Bloomberg, le futur iPhone 20 adoptera un châssis en verre incurvé sur tous les bords, dans la continuité de la nouvelle esthétique « Liquid Glass » introduite avec iOS.

Un iPhone au design plus organique avec « Liquid Glass »

Depuis l’iPhone X en 2017, qui avait supprimé le bouton Home au profit d’un écran bord à bord avec encoche, Apple a fait évoluer le design de ses appareils de façon progressive. Mais avec l’iPhone 20, la firme veut opérer une rupture esthétique majeure.

L’interface « Liquid Glass » d’iOS introduit des éléments visuels plus fluides, avec des coins arrondis, des transitions douces et un langage graphique inspiré du verre liquide.

Le design matériel viendra refléter cette approche, avec des bords entièrement incurvés — un clin d’œil aux premiers modèles tout en apportant une touche futuriste.

Avant l’iPhone 20 : un iPhone pliable dès 2026

Autre annonce importante issue du même rapport Bloomberg : Apple prévoit de lancer son premier iPhone pliable en 2026. Il s’agirait d’un modèle à part, probablement haut de gamme, conçu pour tester les nouvelles technologies d’écran flexible.

Apple travaillerait actuellement sur un nouveau type d’écran flexible, conçu pour réduire voire éliminer la fameuse pliure centrale visible sur la plupart des smartphones pliables actuels. Ce développement témoigne d’une approche prudente, mais ambitieuse — fidèle à la stratégie Apple.

2026 : l’année du pliable, 2027 : l’année du design

Les deux prochaines années s’annoncent donc cruciales pour l’avenir du design iPhone :

2026 : iPhone pliable, avec un nouveau type d’écran et probablement une interface adaptée

2027 : iPhone 20 avec un design « Liquid Glass », en verre incurvé sur tous les bords

Avec ces choix audacieux, Apple semble vouloir marquer à nouveau l’histoire du smartphone, comme elle l’a fait avec le tout premier iPhone, l’iPhone 4, ou l’iPhone X.