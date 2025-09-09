Accueil » YouTube Premium commence à bloquer le partage de compte en dehors du foyer

Après Netflix, Disney+ et d’autres plateformes de streaming, c’est désormais YouTube Premium qui serre la vis sur le partage de comptes. La plateforme a commencé à envoyer des e-mails aux utilisateurs qui profitent d’un abonnement Famille sans vivre sous le même toit que le gestionnaire du compte.

Selon un rapport d’Android Police, certains utilisateurs ont déjà reçu un avertissement clair : « Votre abonnement YouTube Premium famille sera mis en pause ». Le message précise que tous les membres doivent résider à la même adresse que le gestionnaire de l’abonnement.

Les utilisateurs concernés disposent de 14 jours avant la suspension de leurs avantages Premium (comme la lecture sans publicité ou l’écoute hors connexion). Ils restent dans le groupe familial, mais basculent automatiquement vers YouTube gratuit avec publicités.

YouTube Premium : Une règle ancienne, mais désormais appliquée strictement

YouTube n’invente pas une nouvelle règle : la condition de vivre à la même adresse est déjà écrite noir sur blanc dans la documentation officielle. La différence, c’est qu’après des années de laxisme, Google a décidé d’appliquer la règle à la lettre.

Cette répression arrive après l’introduction de nouvelles formules, comme le Premium Duo (pour deux personnes) ou le Premium Lite (moins cher, mais sans toutes les options). En clair, YouTube pousse les utilisateurs à choisir une offre plus adaptée à leur situation… et à payer davantage.

Quel impact pour YouTube ?

Netflix avait provoqué un tollé similaire avant de finalement constater une hausse de ses abonnements payants. Reste à savoir si YouTube connaîtra le même succès ou si, au contraire, l’application stricte de cette règle pourrait faire fuir une partie de ses abonnés.

Pour l’instant, seuls quelques utilisateurs témoignent sur les réseaux sociaux, mais tout indique que la mesure va s’élargir à l’ensemble des abonnés dans les prochains mois.

Si vous partagiez votre abonnement YouTube Premium avec des amis ou de la famille vivant ailleurs, préparez-vous : la fête est finie. La plateforme suit la tendance des autres géants du streaming et mise sur la fin du partage de comptes pour gonfler ses revenus.

Reste à voir si les abonnés joueront le jeu… ou s’ils préféreront retourner à la version gratuite avec pubs.