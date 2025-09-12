Accueil » Firefox lance Shake to Summarize : secouez votre iPhone pour résumer une page web

Mozilla vient d’annoncer Shake to Summarize, une nouvelle fonctionnalité de Firefox qui permet d’obtenir un résumé instantané d’une page Web simplement en secouant son iPhone.

Cette option inédite sera disponible dès cette semaine sur Firefox iOS, d’abord aux États-Unis, avant un déploiement mondial et sur Android dans les prochains mois.

Comment ça marche ?

Sur un iPhone 15 Pro (ou plus récent) équipé d’iOS 26, la fonction repose sur Apple Intelligence : tout le traitement est effectué en local, sans envoi de données vers le cloud. Sur les anciens iPhone ou versions d’iOS, les pages sont transmises de façon sécurisée aux serveurs de Mozilla, qui génère ensuite le résumé.

Outre le geste du « shake », les utilisateurs pourront aussi accéder au résumé en tapant l’icône éclair dans la barre d’adresse ou via le menu (trois points) en bas de l’écran.

Résumés adaptés au contenu

Shake to Summarize ne se contente pas de réduire le texte :

une recette sera condensée en étapes clés,

un match sportif en points de score,

un article d’actualité en faits essentiels.

La fonction est limitée aux pages de moins de 5 000 mots, et Mozilla précise que l’activation est optionnelle, afin d’éviter les résumés déclenchés par un geste accidentel.

Mozilla insiste sur ses valeurs de choix, confidentialité et transparence. L’utilisateur peut désactiver Shake to Summarize à tout moment, et le traitement local via Apple Intelligence garantit un respect maximal des données personnelles.

Une première pour Apple Intelligence

Avec ce lancement, Firefox devient l’une des premières applications tierces à tirer parti de la nouvelle IA embarquée d’Apple. L’arrivée sur d’autres marchés et plateformes devrait suivre rapidement, transformant potentiellement la manière dont nous consommons du contenu en ligne sur mobile.