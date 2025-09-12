Accueil » Rabbit R1 : la mise à jour rabbitOS 2 transforme l’IA gadget en console créative

Le Rabbit R1, ce petit boîtier orange au look rétro doté d’un écran tactile de 2,88 pouces, d’une molette de défilement et d’un bouton push-to-talk, avait tout pour intriguer lors de son annonce.

Vendu 199 dollars, il promettait d’être un assistant IA portable capable d’exécuter des actions complexes à votre place. Mais dès sa sortie, la réalité a rattrapé le marketing : performances faibles, OS Android à peine maquillé, et une IA très loin des promesses.

Aujourd’hui, Rabbit tente de changer la donne avec rabbitOS 2, une mise à jour qui repense entièrement l’expérience utilisateur.

Rabbit R1: Ce que change rabbitOS 2

Nouvelle interface tactile : fini l’obligation de tout contrôler à la voix. On retrouve un panneau de raccourcis (glissé depuis le haut de l’écran) et un système de cartes pour naviguer entre les apps (traduction, minuteur, galerie photo, paramètres, etc.).

: fini l’obligation de tout contrôler à la voix. On retrouve un panneau de raccourcis (glissé depuis le haut de l’écran) et un système de cartes pour naviguer entre les apps (traduction, minuteur, galerie photo, paramètres, etc.). « Creations » : une fonction qui permet de coder sans coder de petites apps et jeux directement depuis le Rabbit R1, puis de les partager dans une galerie communautaire . Exemples disponibles : applis basiques (horloge, calculatrice, post-it, flux d’actualité) et mini-jeux type Tetris, Pong, Breakout/Arkanoid.

.

Plutôt qu’un assistant révolutionnaire, Rabbit repositionne son Rabbit R1 comme un jouet IA expérimental, un objet pour bidouilleurs et curieux.

Gadget fun… mais pas indispensable

Sur le papier, ce virage est malin : plutôt que de promettre la lune, Rabbit offre aux utilisateurs un bac à sable créatif pour expérimenter. Mais le problème de fond demeure :

L’expérience aurait pu être une simple app mobile.

L’appareil reste lent et limité, et son format (petit écran, hardware cheap) n’apporte pas de valeur unique.

Le prix de 199 dollars est difficile à justifier face à un smartphone qui fait tout… en mieux.

Un sursis plus qu’un sauvetage

Rabbit réussit à rendre son Rabbit R1 plus agréable et ludique, mais cela suffira-t-il à attirer de nouveaux acheteurs ? Probablement pas. La mise à jour rabbitOS 2 offrira surtout un peu plus de fun aux rares propriétaires existants, tout en repositionnant le produit comme un gadget créatif plutôt qu’un assistant indispensable.