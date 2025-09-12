iPhone Air et Apple Watch : plus de titane et d’aluminium recyclés que jamais

Lors de sa keynote de mardi, Apple a mis en avant non seulement la puissance et le design de ses nouveaux produits, mais aussi leur empreinte écologique. L’iPhone Air et la nouvelle gamme d’Apple Watch — Series 11, Ultra 3 et SE 3 — affichent des proportions inédites de matériaux recyclés, confirmant la volonté de la marque de réduire son impact environnemental.

Un iPhone Air en titane recyclé à 80 %

L’iPhone Air est le smartphone Apple intégrant le plus de titane recyclé à ce jour : 80 % de sa structure en est composée. Au total, l’appareil atteint 35 % de matériaux recyclés en poids, contre 30 % pour l’iPhone 17 classique.

Pour accompagner son design ultra-fin, Apple a également conçu un port USB-C en titane imprimé en 3D. Ce procédé réduit de 33 % la quantité de matière utilisée par rapport à une méthode traditionnelle de forge.

Des Apple Watch encore plus vertes

Les nouvelles montres connectées — Apple Watch Ultra 3, SE 3 et Series 11 — suivent la même tendance. Elles intègrent désormais 40 % de matériaux recyclés dans leur conception, avec des batteries composées à 100 % de cobalt recyclé.

Apple Watch Ultra 3: boîtier en titane 100 % recyclé, fabriqué grâce à un procédé d’impression 3D innovant qui réduit de moitié l’utilisation de matière brute.

Apple Watch SE 3 : boîtier en aluminium 100 % recyclé.

Apple Watch Series 11: disponible en aluminium ou titane, tous deux 100 % recyclés.

Un pas de plus vers la durabilité

Pour comparaison, la Series 10 se contentait d’un boîtier en aluminium 100 % recyclé ou en titane 95 % recyclé. L’amélioration est donc notable. En multipliant l’usage de matériaux recyclés et en optimisant les procédés de fabrication, Apple cherche à limiter les impacts liés à l’extraction minière et à prolonger la durée de vie de ses appareils.