OPPO Find X9 : les bordures les plus fines de l’industrie pour marquer les 30 ans de la marque

À l’approche de son lancement en octobre, le OPPO Find X9 se dévoile peu à peu. Zhou Yibao, responsable de la série Find, a partagé de nouveaux visuels et des détails qui confirment une ambition claire : proposer le smartphone aux bordures les plus fines du marché, surpassant encore l’excellent travail effectué sur les Find X8 et Find X8s.

Find X9 : Des bordures quatre côtés ultra-slim

OPPO avait déjà pris de l’avance sur l’iPhone 16 Pro Max grâce aux bordures ultra-fines du Find X8s. Avec le Find X9, la marque va encore plus loin :

Bordures quatre côtés égales et plus minces que jamais .

. Un design équilibré, marqué par des arrondis optimisés pour l’ergonomie.

Une démonstration du savoir-faire maison en production d’écrans, fruit de milliards investis dans ses propres lignes.

Zhou Yibao laisse planer le suspense sur l’épaisseur exacte de ces bordures, invitant les fans à deviner la mesure record.

Fiche technique attendue du Find X9

Écran : LTPO OLED 6,59 pouces – résolution 1.5K – rafraîchissement 120 Hz.

Processeur : MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm par TSMC.

Batterie : 7 000 mAh avec recharge 80W filaire / 50W sans fil.

Photo : Capteur principal Sony LYT-808 50 mégapixels (OIS). Ultra grand-angle Samsung JN5 50 mégapixels. Téléobjectif périscope Samsung JN9 50 mégapixels (zoom optique 3x). Selfie : Samsung JN1 50 mégapixels.

Couleurs : nouveau système Danxia Color pour une restitution plus naturelle et fidèle.

Find X9 : Un flagship anniversaire

Oppo présente le Find X9 comme son modèle standard le plus puissant à ce jour, pensé pour marquer les 30 ans de la marque. Avec des bordures record, un design raffiné et une fiche technique musclée, le Find X9 s’annonce comme l’un des flagships Android les plus ambitieux de 2025.