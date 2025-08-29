Pixel 10 Pro XL : premières impressions sur le nouveau flagship de Google

Google a lancé la semaine dernière sa toute nouvelle série Pixel 10, à l’échelle mondiale et en France. Le Pixel 10 Pro XL, modèle haut de gamme de la gamme, embarque une nouvelle puce Tensor G5 gravée en 3 nm, un bloc photo entièrement repensé, une batterie plus généreuse et un écran encore plus lumineux. Voici nos premières impressions.

Contenu de la boîte du Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro XL dans votre coloris

Câble USB-C vers USB-C

Guide de démarrage rapide

Outil d’éjection SIM

Pixel 10 Pro XL : caractéristiques

Un impressionnant écran

Le Pixel 10 Pro XL dispose d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces, avec une définition Quad HD+ et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Sa luminosité maximale atteint 3300 nits, soit 10 % de plus que le Pixel 9 Pro XL — un vrai plaisir en plein soleil. Il est protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2.

Le poinçon central abrite un nouveau capteur selfie de 42 mégapixels, capable d’enregistrer en 4K à 60 fps. Il est discret et ne gêne pas la lecture de vidéos. La caméra frontale sert aussi pour le déverrouillage facial. L’écran affiche une belle symétrie avec des bordures très fines, et l’interface est propulsée par Android 15, avec 7 ans de mises à jour garanties (OS, sécurité et Feature Drops).

Performances et sécurité

Sous le capot, on retrouve la nouvelle puce Tensor G5, gravée en 3 nm, accompagnée du chip de sécurité Titan M2 et de 16 Go de RAM. Le lecteur d’empreinte digital ultrasonique est intégré sous l’écran. La réactivité générale est excellente.

Design élégant et matériaux premium

Le cadre est en métal avec une finition satinée mate, résistante aux traces de doigts. On remarque les bandes d’antennes discrètes sur les côtés. Les boutons de volume et d’alimentation sont sur le côté droit. La trappe SIM passe en haut (avec support eSIM), tandis que le port USB-C, le haut-parleur principal et le micro sont situés en bas.

Le dos en verre mat soyeux, lui aussi protégé par du Gorilla Glass Victus 2, est agréable en main et disponible en trois coloris : Jade, Moonstone et Obsidian. Le téléphone est également certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Un module photo haut de gamme

Le bloc caméra en métal a été raccourci et bénéficie d’une finition mate. Sous le flash, on trouve désormais un capteur de température.

Côté photo, le Pixel 10 Pro XL embarque :

Un capteur principal 48 mégapixels f/1.68 avec stabilisation optique

Un ultra-grand-angle 48 mégapixels (125°) f/1.7 avec fonction macro

Un téléobjectif 48 mégapixels avec zoom optique x5, et zoom Pro Res jusqu’à x100

Quelques échantillons :

La vidéo atteint jusqu’à 8K (grâce à l’option Video Boost), et 4K à 60 fps est disponible sur toutes les caméras, y compris la frontale. De nouvelles fonctions débarquent comme Camera Coach, des améliorations pour Add Me et Auto Best Take.

Une batterie plus grande et des options de charge modernes

Le Pixel 10 Pro XL dispose désormais d’une batterie de 5200 mAh, légèrement supérieure à celle du modèle précédent (5060 mAh). Elle supporte la charge filaire rapide jusqu’à 39W, ainsi que la charge sans fil Qi2 Pixelsnap à 25W.

Prix et disponibilité

Le Pixel 10 Pro XL est disponible sur le Google Store en France, Amazon ainsi que dans les boutiques physiques participantes. Il est en vente au prix de 1 299 euros.