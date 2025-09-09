iPhone 17 Air vs Galaxy S26 Edge : finesse record contre autonomie et praticité

Apple et Samsung s’affrontent de nouveau, et cette fois, l’enjeu est… l’épaisseur. À quelques heures des lancements majeurs, une fuite relance le duel entre les deux géants : l’iPhone 17 Air viserait le titre de smartphone premium le plus fin jamais conçu, mais son rival coréen, le Galaxy S26 Edge, semble prêt à répondre coup pour coup.

L’iPhone 17 Air, plus fin mais moins endurant

D’après un post effacé du leaker @Jukanlosreve, l’iPhone 17 Air mesurerait seulement 5,5 mm d’épaisseur, soit 0,3 mm de moins que le Galaxy S25 Edge actuel. Avec un poids plume de 145 g, Apple décrocherait ainsi le record de finesse dans le haut de gamme.

Mais, ce régime extrême se paie cher : la batterie plafonnerait à 3 036 mAh, bien en dessous des 3 900 mAh du Galaxy Edge. Un handicap qui risque de se sentir dès les premières heures d’utilisation intensive.

Galaxy S26 Edge, plus compact et plus pratique

Samsung préparerait de son côté un Galaxy S26 Edge également annoncé à 5,5 mm d’épaisseur, mais avec une fiche technique plus équilibrée.

Comparatif dimensions et écrans :

iPhone 17 Air : 163 × 77,6 mm, écran 6,6 pouces ProMotion en 2 740 × 1 260 px

Galaxy S25 Edge : 158,2 × 75,6 mm, écran 6,7 pouces QHD+ en 3 120 × 1 440 px

En clair, malgré sa finesse record, l’iPhone reste plus large et plus haut que son rival. Samsung conserve donc l’avantage du format compact, sans sacrifier la taille d’écran ni la définition.

RAM et puissance brute : Samsung devant

Côté mémoire vive, Samsung prend aussi l’avantage avec 12 Go de RAM, contre 8 Go seulement pour l’iPhone 17 Air. Si Apple mise beaucoup sur l’optimisation logicielle et Apple Intelligence, Samsung joue la carte du confort multitâche et de la durabilité dans le temps.

Prix et positionnement

L’iPhone 17 Air démarrerait à environ 1 010 dollars (1,4 million de wons en Corée). De quoi le placer au-dessus de la barre symbolique des 1 000 dollars pour un modèle qui, malgré son design exceptionnellement fin, pourrait inquiéter par son autonomie réduite.

Pour les amoureux de design extrême, l’iPhone 17 Air incarne une véritable prouesse technique. Mais pour un usage quotidien plus pratique, l’Edge de Samsung semble garder l’avantage, surtout si l’on attend le S26 début 2026.