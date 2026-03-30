Bluesky entre à son tour dans la conversation IA, mais avec une approche plus singulière que la plupart des plateformes sociales. Au lieu de lancer un assistant généraliste chargé de résumer le Web ou de rédiger des posts, le réseau a présenté Attie, une application conçue pour aider les utilisateurs à créer des feeds personnalisés en langage naturel.

L’outil a été dévoilé par Jay Graber et Paul Frazee lors de la conférence Atmosphere, et repose sur Claude d’Anthropic ainsi que sur l’AT Protocol, la couche ouverte qui structure l’écosystème Bluesky.

Une IA qui ne remplace pas le réseau, mais qui en façonne la lecture

C’est ce qui rend Attie intéressant. L’application ne cherche pas à devenir un chatbot social au sens classique. Elle sert plutôt d’interface conversationnelle pour construire un fil sur mesure : vous décrivez ce que vous voulez voir, et Attie génère le flux correspondant. L’expérience a été pensée pour ressembler davantage à une conversation qu’à un paramétrage logiciel.

Cette orientation est cohérente avec l’ADN de Bluesky. Les flux personnalisés sont déjà un pilier de l’expérience sur la plateforme, et la documentation officielle rappelle qu’ils reposent sur des générateurs de flux capables de proposer leurs propres algorithmes aux utilisateurs via l’AT Protocol.

Attie ne crée donc pas un nouveau paradigme à partir de rien ; il rend plus accessible une architecture qui existait déjà, mais qui restait surtout familière aux profils techniques.

Claude derrière Attie, l’AT Protocol comme colonne vertébrale

Le choix de Claude n’est pas anodin. Bluesky s’appuie sur le modèle d’Anthropic pour traduire des demandes formulées en langage naturel en logique de flux exploitable. Mais, la vraie singularité vient du fait que Attie s’appuie aussi sur le caractère ouvert et fédéré de l’AT Protocol. En effet, Attie peut utiliser votre identité « Atmosphere login », c’est-à-dire un compte lié à l’univers atproto, et exploiter le fait que les données circulent dans un système ouvert partagé entre applications compatibles.

En clair, Bluesky tente ici quelque chose de plus ambitieux qu’un gadget IA de plus. La plateforme veut montrer qu’une architecture sociale ouverte peut aussi servir de base à des outils de personnalisation pilotés par IA.

Un produit autonome, pas encore une fonction intégrée à Bluesky

Il faut aussi noter que Attie n’est pas, à ce stade, une simple nouvelle option cachée dans l’application Bluesky. Les flux générés via Attie seront d’abord accessibles dans l’application autonome Attie, avec une intégration plus large envisagée plus tard dans Bluesky ou dans d’autres apps de l’écosystème atproto. Attie est le premier produit issu de la nouvelle équipe de Jay Graber, désormais Chief Innovation Officer, et qu’il s’agit d’un produit séparé de l’app principale.

Attie est également en bêta fermée pour le moment, avec une liste d’attente disponible via son propre site.

Pourquoi ce lancement compte au-delà de Bluesky ?

Le plus intéressant ici, c’est peut-être le signal envoyé à l’ensemble du secteur social. Là où beaucoup de plateformes utilisent l’IA pour générer du contenu, résumer des posts ou automatiser des réponses, Bluesky s’en sert pour redonner du pouvoir de tri à l’utilisateur. Attie ne vous dit pas quoi penser ; il vous aide à décider ce que vous voulez voir.

C’est une différence subtile, mais importante. Et elle correspond assez bien à la promesse historique de Bluesky : faire du réseau social moins un flux imposé qu’un espace modulable. Attie pousse simplement cette logique plus loin, en remplaçant la barrière du code par la fluidité d’un prompt.