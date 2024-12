Bluesky : L’alternative à X qui a explosé en 2024 !

Alors que 2024 touche à sa fin, un événement inattendu s’est produit dans l’univers des réseaux sociaux : l’ascension fulgurante de Bluesky, une alternative décentralisée à X (anciennement Twitter). Ce succès repose sur une série d’événements marqués par des bouleversements politiques, des changements de politiques controversés et une exaspération générale des utilisateurs de X.

Voici comment Bluesky est passé d’une plateforme de niche à un refuge numérique pour des millions d’utilisateurs.

Comment l’oiseau bleu a fait son nid ?

Bluesky n’est pas nouveau. Créé en 2019 par Jack Dorsey, ancien PDG de Twitter, il se voulait une version décentralisée et ouverte du réseau social d’origine. Mais son explosion en popularité est récente, et elle s’explique par une série de crises ayant ébranlé X tout au long de 2024.

Le tournant majeur a commencé en août, lorsque Bluesky a enregistré une augmentation d’activité de 60 % au Royaume-Uni, selon Reuters. Ce phénomène s’est accéléré au Brésil, où la Cour suprême a interdit X, imposant même des amendes pour les utilisateurs y accédant via VPN. Privés d’options, les Brésiliens se sont tournés en masse vers Bluesky, faisant grimper ses inscriptions de 500 000 utilisateurs en seulement deux jours.

Le point de bascule

Le 16 octobre, X a annoncé deux décisions controversées : une politique de blocage modifiée, permettant aux comptes bloqués de continuer à voir vos publications, et une mise à jour de ses conditions d’utilisation, incluant l’accès à vos données pour entraîner son IA, Grok. Ces mesures ont suscité une vague de départs, alimentée par la crainte d’une augmentation du harcèlement en ligne et par l’usage non consenti des données personnelles.

L’exode a culminé après l’élection présidentielle américaine, lorsque Elon Musk a soutenu Donald Trump, provoquant l’indignation des utilisateurs. En une journée, Bluesky a gagné un million de nouveaux utilisateurs, dont de nombreuses personnalités publiques et organisations.

L’effet « Swift » et les chiffres explosifs

Un autre catalyseur inattendu fut la migration massive des fans de Taylor Swift, les Swifties. Déçus par l’ambiance négative sur X et par le soutien de Musk à l’opposant politique de Swift, des millions d’entre eux ont rejoint Bluesky en moins de 48 heures.

Selon The Guardian, le graphique des flux montre une baisse rapide du trafic sur X après les élections, parallèlement à une hausse spectaculaire de l’activité sur Bluesky. À la fin de 2024, Bluesky comptait plus de 25 millions d’utilisateurs, un chiffre modeste comparé à X ou Threads, mais prometteur.

L’avenir de Bluesky : s’envoler ou s’enliser ?

Bluesky, bien que prometteur, reste loin de concurrencer directement X ou Threads en termes d’utilisateurs. Pourtant, la plateforme attire déjà des figures célèbres comme Mark Hamill, Guillermo del Toro et Alexandria Ocasio-Cortez, la première à atteindre un million d’abonnés. Des médias comme le New York Times et CNET y ont aussi établi leur présence.

Pour maintenir son élan, Bluesky devra innover. Un élément clé manquant est une section « Tendances », qui pourrait favoriser les discussions de grande envergure et attirer davantage d’utilisateurs. Des abonnements payants avec des fonctionnalités exclusives sont également en préparation, ce qui montre que Bluesky explore des moyens de monétiser sa croissance.

Un futur incertain, mais prometteur

2024 restera dans les mémoires, comme l’année où Bluesky a brisé l’hégémonie de X. En 2025, le défi consistera à transformer cet engouement temporaire en succès durable. Si Bluesky parvient à innover tout en restant fidèle à ses valeurs de décentralisation et de liberté, il pourrait bien devenir plus qu’une simple alternative, mais un véritable pilier des réseaux sociaux modernes.