Accueil » Bluesky : Le plan de 2026 pour bétonner les bases et fidéliser ses 42 millions d’utilisateurs

Bluesky : Le plan de 2026 pour bétonner les bases et fidéliser ses 42 millions d’utilisateurs

Bluesky : Le plan de 2026 pour bétonner les bases et fidéliser ses 42 millions d'utilisateurs

Bluesky veut cesser d’être le réseau où l’on débarque « par réflexe » lors d’un chaos sur X, pour devenir un endroit où l’on reste. Sa feuille de route 2026 teinte l’app Bluesky d’une ambition claire : un Discover plus intelligent, des recommandations plus pertinentes, un feeling plus temps réel — tout en reconnaissant une vérité un peu cruelle : les bases ne sont pas encore au niveau des géants.

Bluesky : 42 millions d’inscrits, mais une rétention à stabiliser

Ouvert au grand public début 2024 après une phase sur invitations, Bluesky revendique désormais plus de 42 millions d’utilisateurs, selon des données issues de son API développeurs.

Le défi, c’est l’usage : TechCrunch rappelle un recul d’environ 40 % sur un an des utilisateurs actifs quotidiens (données Similarweb, mesure arrêtée à octobre 2025, rapportées par Forbes).

C’est exactement le moment où un produit bascule : soit il industrialise ses « moments magiques », soit il retombe dans la catégorie des réseaux de secours.

« Les bases doivent être solides » : drafts, médias, threads… le chantier le plus visible

Alex Benzer (Head of Product) le formule sans détour : avant d’espérer fidéliser, il faut bétonner les fondamentaux.

Parmi les priorités évoquées :

Brouillons et un éditeur plus robuste

Meilleure gestion des médias : vidéos plus longues que 3 minutes, uploads plus rapides

Plus de 4 photos par post

Des threads plus simples à construire

Ce sont des « petites » fonctionnalités… mais ce sont précisément celles qui transforment une app « sympa » en outil quotidien.

Et les comptes privés ?

Ils ne sont pas au menu immédiat. Bluesky répète que les comptes privés relèvent d’abord du protocole (AT Protocol) et demandent un travail lourd (chiffrement de groupe, évolution du modèle public-by-default). Autrement dit : c’est un sujet structurel, pas un simple réglage produit.

L’axe différenciant : rendre la découverte moins artisanale

Bluesky s’est construit sur une promesse rare : des flux configurables et des algorithmes « choisis ». En 2026, l’enjeu devient : rendre ça simple sans le dénaturer.

La feuille de route évoque un flux Découvrir amélioré, potentiellement enrichi par des tags thématiques, et de meilleures suggestions « Qui suivre » pour accélérer la création d’un graphe social de qualité.

C’est un point clé : sur un réseau, l’algorithme est souvent moins important que la première semaine d’onboarding. Si vous ne trouvez pas vite « vos gens », vous ne revenez pas.

Bluesky veut redevenir « l’endroit où ça se passe » : le temps réel comme produit

Benzer insiste sur une intuition : Bluesky s’illumine quand le monde s’emballe — sport, élections, breaking news. Dans son article, il explique vouloir construire « pour ces moments », en rendant les flux plus centraux et en mettant en place des outils de curation capables de pousser des flux de haute qualité pendant les événements live.

La formule est parlante : rendre les flux « moins de défilement interminable, plus de détente ». Le sous-texte est encore plus important : Bluesky ne veut pas seulement un fil ; il veut une ambiance.

« Atmosphere » et interopérabilité : le pari plateforme face aux géants

L’autre différence, plus stratégique : l’écosystème AT Protocol, que Bluesky appelle « Atmosphere ». L’idée : si d’autres apps (Streamplace, Twitch, etc.) se branchent, l’identité devient un hub, et Bluesky profite d’effets de réseau sans tout fabriquer en interne.

C’est la vision « protocole » : une couche sociale commune, plus large que l’application Bluesky.

Le vrai adversaire, ce n’est pas X — c’est Threads

Le calendrier n’est pas neutre : Meta accélère. Selon Similarweb, Threads dépasse désormais X en utilisateurs mobiles quotidiens au niveau mondial (même si X reste devant sur le Web, et garde une avance aux États-Unis sur mobile).

En clair, Bluesky joue un match asymétrique. Threads a la force de frappe (cross-promo, onboarding, shipping rapide), tandis que Bluesky a la différenciation (protocoles, feeds custom, ethos).

La feuille de route 2026 ressemble donc à un choix de maturité : arrêter de courir après toutes les features, et investir là où Bluesky est naturellement fort — tout en rattrapant, enfin, les indispensables.