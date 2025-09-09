Accueil » iPhone 17 : Apple prépare une Crossbody Strap et de nouvelles coques

À quelques heures du grand événement Apple, les projecteurs sont braqués sur la série iPhone 17. Mais, la firme de Cupertino ne devrait pas se limiter à ses nouveaux smartphones.

Elle s’apprêterait aussi à dévoiler une gamme d’accessoires revisités, dont un nouveau type de coque de protection et une Crossbody Strap qui vient de fuiter en images.

Une sangle avec boucles textiles… ou aimants ?

Le leaker fiable Sonny Dickinson a partagé deux photos montrant cette fameuse sangle. Contrairement aux premières rumeurs qui parlaient d’un système entièrement magnétique, le modèle dévoilé arbore des boucles textiles à ses extrémités, laissant penser qu’il pourrait s’agir d’une variante plus universelle, capable de s’adapter à plusieurs coques.

Selon les spéculations, Apple pourrait proposer deux versions distinctes : une entrée de gamme avec des boucles, et une version premium équipée d’aimants pour se fixer aux nouvelles coques officielles de l’iPhone 17.

Apple rattrape son retard sur les accessoires

Jusqu’ici, Apple s’est contentée de coques classiques et du système MagSafe. Mais, la concurrence a pris de l’avance : Peak Design a bâti tout un écosystème autour de son Everyday Case, tandis que Samsung propose des accessoires ingénieux, comme sa Standing Grip Case pour le Galaxy S25 Ultra.

Avec cette Crossbody Strap, Apple cherche à rendre ses iPhone plus pratiques au quotidien, notamment pour les utilisateurs qui veulent garder leur smartphone accessible en bandoulière, sans sacrifier à l’élégance.

Un enjeu de qualité après le fiasco FineWoven

Reste un défi majeur : la qualité. Après la polémique autour des coques FineWoven, jugées fragiles et bas de gamme, Apple devra convaincre que cette nouvelle génération d’accessoires est à la hauteur de son image premium.

Faute de quoi, beaucoup d’utilisateurs pourraient se tourner vers des alternatives tierces, souvent moins chères et plus fiables.