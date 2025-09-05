Accueil » Ugreen MagFlow : une nouvelle gamme de chargeurs magnétiques Qi2 à 25W

Ugreen MagFlow : une nouvelle gamme de chargeurs magnétiques Qi2 à 25W

Ugreen profite de la montée en puissance du standard Qi2 (adopté par l’iPhone 16 et le Google Pixel 10 Pro XL) pour lancer une toute nouvelle famille d’accessoires : la série MagFlow.

Cette gamme de chargeurs magnétiques sans fil promet vitesse, polyvalence et sécurité, que ce soit en déplacement ou à la maison.

Le MagFlow Magnetic Power Bank: la star mobile

Proposé à 89,99 euros (offre de lancement à 59,99 euros), cette batterie externe magnétique de 10 000 mAh est le produit phare. Elle délivre 25W en sans-fil Qi2, de quoi recharger un iPhone 16 Pro Max à 50 % en seulement 30 minutes.

Particularités :

câble USB-C intégré (30W filaire) qui sert aussi de dragonne,

affichage de batterie en temps réel,

compatibilité avec les standards USB PD 3.0, QuickCharge 4.0 et PPS,

recharge simultanée de trois appareils.

Un compagnon de voyage taillé pour ceux qui jonglent entre smartphone, écouteurs et accessoires.

Des stations de charge pliables et multi-appareils

Pour le bureau ou la table de chevet, Ugreen propose plusieurs déclinaisons MagFlow :

MagFlow 2-en-1 (59,99 euros) (offre de lancement à 49,50 euros) : recharge un iPhone (25W) + des écouteurs (5W), avec un support pliable et ajustable compatible avec le mode StandBy d’Apple.

MagFlow 3-en-1 (139,99 euros) (offre de lancement à 100,80 euros) : pensé pour les utilisateurs Apple, il charge iPhone + AirPods + Apple Watch en simultané, dans un format pliable et inclinable jusqu’à 70°.

MagFlow 3-en-1 Desktop (139,99 euros) (offre de lancement à 100,80 euros) : même trio d’appareils mais sur un socle lourd et élégant, idéal comme solution fixe sur un bureau.

Pour les minimalistes : le MagFlow Charging Pad

À 39,99 euros (offre de lancement à 36 euros), le MagFlow Magnetic Wireless Pad est le plus simple et le plus fin de la série. Pas de support, juste un galet magnétique discret mais toujours capable de délivrer les 25W Qi2 complets.

Tous les produits MagFlow sont disponibles dès maintenant sur Amazon et le site officiel Ugreen. Avec MagFlow, Ugreen veut clairement devenir la référence des accessoires Qi2 à 25W. Entre mobilité (batterie externe) et confort domestique (3-en-1 desktop), la gamme couvre tous les besoins.

Le timing est parfait, à l’heure où Apple, Google et bientôt d’autres adoptent massivement Qi2.