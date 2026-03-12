Accueil » Ugreen Nexode 200W : Le chargeur « ultime » se met à jour en Europe

Ugreen remet à jour son Nexode 200 W en Europe. De l’extérieur, c’est le même chargeur « tout-en-un » que le modèle 2025 : 4 ports, 200 W au total, format compact. Mais, la marque confirme une version optimisée en interne — typiquement le genre d’évolution invisible qui vise à mieux gérer chaleur, stabilité et répartition de puissance. (notebookcheck.net)

La fiche qui reste : 3×USB-C + 1×USB-A, jusqu’à 140 W sur un port

Le nouveau modèle conserve la distribution de puissance qui fait sa réputation :

USB-C1 : jusqu’à 140 W (PD 3.1)

USB-C2 : jusqu’à 100 W

USB-C3 : jusqu’à 30 W

USB-A : jusqu’à 22,5 W

Total : 200 W, avec la promesse de deux laptops à 100 W chacun en simultané.

Ugreen met aussi en avant la compatibilité PPS et Samsung Super Fast Charging 2.0, pour aller au-delà du « chargeur laptop » et couvrir les smartphones haut de gamme.

GaNInfinity + protections : le discours « efficacité et sécurité » est inchangé

Ugreen continue de pousser sa techno GaNInfinity (meilleur rendement, moins de chaleur, charge plus stable) et un pack de protections multi-couches contre surtension, surintensité, surchauffe, court-circuit, etc.

Sur le format, c’est toujours l’argument « voyage/bureau » : 76 × 76 × 36 mm, donc un bloc très dense pour 200 W.

Prix Europe assez inégaux

C’est là que l’histoire devient intéressante : ce chargeur ne se positionne pas pareil partout. En Allemagne & Pays-Bas, le chargeur serait vendu au prix de 79,99 € (notamment via Amazon), tandis qu’en France & Espagne, le chargeur serait vendu autour de 99,99 €.

Un chargeur 200 W peut être impressionnant… et frustrant, si la gestion thermique force des throttles, si la distribution de puissance est trop agressive, ou si la stabilité varie selon les combinaisons d’appareils. Les « optimisations internes » dont parle Ugreen sont précisément ce qu’on veut voir sur ce type de bloc : moins de chauffe, moins de fluctuations, et une répartition plus intelligente quand on branche deux laptops + un smartphone.

Si vous avez un setup nomade « laptop + laptop + téléphone », c’est typiquement le chargeur qui remplace trois blocs de charge. Si vous ne chargez qu’un seul PC, un modèle 100–140 W peut offrir un meilleur rapport prix/encombrement.