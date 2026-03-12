fermer
Mobile

Ugreen Nexode 200W : Le chargeur « ultime » se met à jour en Europe

Mobile par Yohann Poiron le UGREEN
Ugreen Nexode 200W : Le chargeur « ultime » se met à jour en Europe
Ugreen Nexode 200W : Le chargeur « ultime » se met à jour en Europe

Ugreen remet à jour son Nexode 200 W en Europe. De l’extérieur, c’est le même chargeur « tout-en-un » que le modèle 2025 : 4 ports, 200 W au total, format compact. Mais, la marque confirme une version optimisée en interne — typiquement le genre d’évolution invisible qui vise à mieux gérer chaleur, stabilité et répartition de puissance. (notebookcheck.net)

La fiche qui reste : 3×USB-C + 1×USB-A, jusqu’à 140 W sur un port

Le nouveau modèle conserve la distribution de puissance qui fait sa réputation :

  • USB-C1 : jusqu’à 140 W (PD 3.1)
  • USB-C2 : jusqu’à 100 W
  • USB-C3 : jusqu’à 30 W
  • USB-A : jusqu’à 22,5 W
  • Total : 200 W, avec la promesse de deux laptops à 100 W chacun en simultané.

f8ab6428 249e 4929 a36c fcd17c9c

Ugreen met aussi en avant la compatibilité PPS et Samsung Super Fast Charging 2.0, pour aller au-delà du « chargeur laptop » et couvrir les smartphones haut de gamme.

GaNInfinity + protections : le discours « efficacité et sécurité » est inchangé

Ugreen continue de pousser sa techno GaNInfinity (meilleur rendement, moins de chaleur, charge plus stable) et un pack de protections multi-couches contre surtension, surintensité, surchauffe, court-circuit, etc.

Sur le format, c’est toujours l’argument « voyage/bureau » : 76 × 76 × 36 mm, donc un bloc très dense pour 200 W.

Prix Europe assez inégaux

C’est là que l’histoire devient intéressante : ce chargeur ne se positionne pas pareil partout. En Allemagne & Pays-Bas, le chargeur serait vendu au prix de 79,99 € (notamment via Amazon), tandis qu’en France & Espagne, le chargeur serait vendu autour de 99,99 €.

df0aca1c f163 4e39 8418 689b2faa

Un chargeur 200 W peut être impressionnant… et frustrant, si la gestion thermique force des throttles, si la distribution de puissance est trop agressive, ou si la stabilité varie selon les combinaisons d’appareils. Les « optimisations internes » dont parle Ugreen sont précisément ce qu’on veut voir sur ce type de bloc : moins de chauffe, moins de fluctuations, et une répartition plus intelligente quand on branche deux laptops + un smartphone.

Si vous avez un setup nomade « laptop + laptop + téléphone », c’est typiquement le chargeur qui remplace trois blocs de charge. Si vous ne chargez qu’un seul PC, un modèle 100–140 W peut offrir un meilleur rapport prix/encombrement.

Tags : UGREEN
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer