ChatGPT Projets : la fonctionnalité premium arrive enfin pour tous les utilisateurs

OpenAI élargit l’accès à l’une de ses fonctionnalités premium : Projets. Lancée en décembre dernier pour les abonnés payants, l’option Projets est désormais disponible pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT.

Concrètement, Projets agit comme un dossier personnalisé à l’intérieur de ChatGPT, dans lequel vous pouvez regrouper vos fichiers, images et instructions spécifiques à un projet donné.

ChatGPT : Un espace dédié pour chaque usage

Avec Projets, il est possible de créer un chatbot sur mesure pour un besoin précis. Par exemple, un projet santé pour stocker vos rapports médicaux, un projet études pour vos cours et résumés, un projet voyage pour vos itinéraires et documents pratiques, ou encore un projet finance pour vos budgets.

Chaque projet fonctionne comme un espace autonome, propulsé par le modèle GPT-5.

Limites et stockage selon les abonnements

La nouvelle version étend les capacités à tous les profils, mais avec des restrictions :

Utilisateurs gratuits : jusqu’à 5 fichiers par projet .

. Abonnés Plus/Go/Edu : jusqu’à 25 fichiers.

Clients Pro/Business/Enterprise : jusqu’à 40 fichiers.

Cette hiérarchisation permet de s’adapter aussi bien à des usages ponctuels qu’à des besoins professionnels intensifs.

Une mémoire séparée pour chaque projet

Grande nouveauté : la mémoire de Projets est indépendante de la mémoire classique de ChatGPT. Chaque dossier garde ses propres données et instructions, ce qui évite toute confusion avec vos conversations habituelles.

Pour aller plus loin, il est possible de personnaliser ses projets avec des couleurs et icônes spécifiques afin de mieux organiser ses espaces de travail.

Et les tâches programmées ?

Attention toutefois : la création de tâches programmées dans ChatGPT reste réservée aux abonnés payants. OpenAI n’a pas encore ouvert cette fonctionnalité aux utilisateurs gratuits, même si cela fait partie des attentes les plus demandées par la communauté.

Avec Projets, OpenAI rend son IA encore plus polyvalente. En permettant aux utilisateurs gratuits d’accéder à cette fonctionnalité jusqu’ici premium, ChatGPT s’impose davantage comme un outil central pour organiser et automatiser ses projets personnels et professionnels.