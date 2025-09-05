Huawei MatePad Mini : entre smartphone XXL et tablette compacte

Comme attendu, Huawei vient d’officialiser en Chine la MatePad Mini, un appareil hybride présenté comme un phablet, à mi-chemin entre une petite tablette et un grand smartphone.

Avec seulement 5,1 mm d’épaisseur, un poids plume de 255 g et un écran OLED 8,8 pouces 2,5K 120 Hz, il mise sur la finesse et la polyvalence.

Huawei MatePad Mini : Un format mini, des performances maxi

Sous HarmonyOS 5.1, la MatePad Mini propose une architecture 3D de dissipation thermique pour éviter la surchauffe, la compatibilité SIM pour appels et données, et une batterie 6400 mAh avec charge rapide 66 W. L’appareil supporte aussi le stylet M-Pencil Pro, pour prendre des notes ou dessiner comme sur une tablette classique.

La MatePad Mini embarque un double capteur arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un mode macro, ainsi qu’un capteur avant de 32 mégapixels pour les selfies et visio.

L’IA embarquée propose des outils de retouche photo et vidéo automatisés.

Caractéristiques techniques principales

Écran OLED 8,8 pouces, 2,5K (2560 x 1600 pixels), 120 Hz, 1800 nits, 92 % ratio écran/corps

Processeur Kirin 9010 (selon les premières rumeurs)

Mémoire : 12 ou 16 Go RAM avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS/BeiDou/Galileo, réseau cellulaire 4G/5G

Audio : haut-parleurs stéréo

Batterie : 6400 mAh, charge rapide 66 W

Système : HarmonyOS 5.1

Prix et disponibilité

La Huawei MatePad Mini est disponible en Spruce Green, Obsidian Black et Snowy White aux tarifs suivants :

CNY 3899 (≈ 470 euros) pour 12 + 256 Go

CNY 4399 (≈ 530 euros) pour 12 + 512 Go

CNY 4899 (≈ 590 euros) pour la version Soft Light avec écran mat

Une édition Collector en rouge Global Red est aussi proposée avec accessoires inclus :

CNY 5999 (≈ 720 euros) pour 16 + 512 Go

CNY 6499 (≈ 780 euros) pour 16 + 1 To

La MatePad Mini est déjà en vente sur Vmall et dans les boutiques partenaires en Chine.

Avec son format compact mais ses spécifications proches d’un smartphone haut de gamme, le MatePad Mini se positionne comme un appareil hybride pensé pour ceux qui veulent la portabilité d’un téléphone, mais avec le confort visuel et la productivité d’une tablette.