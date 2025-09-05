Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept : un laptop qui pivote en mode portrait

À l’IFA 2025, Lenovo dévoile un prototype à la fois simple et surprenant : le ThinkBook VertiFlex Concept.

Ce notebook de 14 pouces se distingue par un écran capable de pivoter à 90° pour passer du format paysage classique au format portrait, sans charnière complexe ni écran OLED flexible hors de prix.

Le VertiFlex repose sur un système mécanique discret qui permet à l’écran de tourner dans son châssis. Résultat : on peut coder sans scroller à l’infini, lire des documents longs plus confortablement ou encore tester l’interface d’une application mobile dans un format réaliste.

En paysage, il reste un PC portable tout ce qu’il y a de plus classique pour travailler, regarder des vidéos ou naviguer sur le Web. Mais en pivot, il se transforme en un outil pensé pour les professionnels qui jonglent entre tâches créatives et techniques.

ThinkBook VertiFlex Concept : Connectivité étendue et synergie avec le smartphone

En mode vertical, Lenovo imagine aussi un usage complémentaire avec les téléphones. Grâce à Smart Connect, on peut transférer des fichiers et même contrôler son smartphone Android directement depuis le PC. De quoi faciliter le multitâche et réduire la frontière entre mobile et ordinateur.

Côté connectique, le concept intègre déjà deux ports Thunderbolt, un port USB-A, un HDMI et une prise casque. Pas de sacrifices sur la praticité donc.

Un concept plus réaliste que les futuristes laptops ?

Contrairement aux écrans enroulables ou transparents déjà présentés par Lenovo, le VertiFlex mise sur une idée simple et concrète. Pas de dalle flexible hors de prix ni de moteurs complexes, juste un pivot intelligent. Cela le rend plus accessible et potentiellement commercialisable.

Avec un poids de 1,39 kg et une épaisseur de 17,9 mm, il reste dans la norme des ultraportables, même si Lenovo ne communique pas encore sur les specs internes.

Le Lenovo ThinkBook VertiFlex n’est encore qu’un prototype (nom de code Project Pivo), mais il a de vrais atouts pour séduire. Utile pour les développeurs, les créateurs ou les grands lecteurs, il montre que Lenovo sait aussi miser sur des innovations pragmatiques. Reste à voir si ce concept passera du salon IFA aux rayons des boutiques.