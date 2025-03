MWC 2025 : Lenovo ThinkBook Flip AI PC Concept, le PC portable pliable et multi-formats

Lors du MWC 2025, Lenovo a une fois de plus démontré son expertise en matière d’innovation avec un prototype d’ordinateur portable particulièrement audacieux : le ThinkBook Flip AI PC Concept.

Ce PC pliable offre un format unique, permettant une utilisation en mode traditionnel 13,1 pouces, en tablette pliée de 12,9 pouces, ou en écran vertical de 18,1 pouces pour une expérience immersive et optimisée pour la productivité.

L’élément central de ce concept est son écran OLED flexible, qui adopte différentes configurations selon les besoins. Contrairement au ThinkBook Plus Gen 6, qui intègre un écran extensible motorisé, le ThinkBook Flip repose sur un mécanisme de pliage manuel plus simple et potentiellement plus économique.

Trois modes d’utilisation

Mode Clapet (13,1 pouces): un format classique de PC portable, avec une particularité unique : presque la moitié de l’écran reste visible à l’arrière.

Mode Tablette (12,9 pouces) : en rabattant l’écran totalement vers l’arrière, l’appareil se transforme en une tablette tactile fonctionnelle.

Mode Vertical (18,1 pouces) : en relevant la partie arrière, l’écran se déploie dans un format ultra-haut (2000 x 2664 pixels), parfait pour lire de longs documents, naviguer sur le web, ou même travailler sur plusieurs fenêtres en simultané.

Ce mode vertical n’est pas qu’un simple gimmick. Il améliore le confort visuel, notamment en plaçant la webcam et la partie supérieure de l’écran à hauteur des yeux, réduisant ainsi la tension au niveau du cou.

ThinkBook Flip AI PC Concept : Un écran arrière interactif

Lorsque l’appareil est utilisé en mode Clapet, la partie de l’écran tournée vers l’arrière peut être mise à profit pour afficher des présentations, notifications, ou informations complémentaires sans nécessiter de second écran ou de projecteur. Une fonctionnalité qui pourrait s’avérer très utile pour les professionnels en déplacement ou les réunions collaboratives.

Lenovo a également doté son ThinkBook Flip AI PC de caractéristiques techniques ambitieuses :

Processeur Intel Core Ultra 7, pour une puissance de calcul optimale.

32 Go de RAM LPDDR5X, permettant une gestion fluide des applications exigeantes.

Stockage SSD PCIe, assurant des vitesses de transfert rapides.

Ports Thunderbolt 4, pour une connectivité avancée.

Capteur d’empreintes digitales, garantissant un accès sécurisé.

L’innovation ne s’arrête pas là. L’appareil est équipé du Smart ForcePad, un trackpad rétroéclairé avec des icônes tactiles intelligentes. Il permet d’accéder rapidement à des raccourcis personnalisables, d’activer un pavé numérique virtuel, ou encore de lancer des applications en un clic.

Lenovo envisage même d’intégrer un écran de smartphone en guise de trackpad, bien que cette option ait été jugée trop coûteuse pour l’instant. En attendant, le Smart ForcePad avec ses commandes LED interactives constitue une alternative prometteuse.

Un concept qui pourrait devenir une réalité commerciale

Lenovo est connu pour transformer ses concepts en produits commercialisables, comme en témoignent les ThinkBook Plus Gen 6 et Yoga Book 9i. Le ThinkBook Flip AI PC semble bien parti pour suivre cette tendance.

Contrairement à d’autres concepts trop futuristes, ce modèle emprunte des composants déjà existants, notamment l’écran OLED du ThinkBook Plus Gen 6. Cela signifie que les coûts de production pourraient être maîtrisés, augmentant ainsi les chances d’une commercialisation.

Le ThinkBook Plus Gen 6, avec son écran motorisé extensible, devrait être vendu à 3 500 dollars en juin 2025. Si le ThinkBook Flip peut proposer une alternative sans moteur, il pourrait être vendu à un prix plus abordable, offrant ainsi une option plus accessible aux consommateurs.

Un design pratique ou un gadget de plus ?

L’idée d’un écran ultra-vertical est innovante, mais est-elle réellement pratique au quotidien ?

Est-ce un format vraiment utile pour le travail ?

L’écran pliable à l’arrière ne sera-t-il pas trop fragile ?

L’ergonomie de l’écran vertical est-elle meilleure que celle d’un second écran externe ?

Si certains utilisateurs, notamment les professionnels et créateurs de contenu, pourraient apprécier ce format pour les présentations et le multitâche, d’autres pourraient le trouver gênant à l’usage.

Ce qui est sûr, c’est que Lenovo continue d’explorer des formats originaux, et ce ThinkBook Flip AI PC pourrait bien marquer une nouvelle étape dans l’évolution des PC portables pliables.