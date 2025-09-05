Accueil » Vivo X300 : des bordures ultra-fines pour rivaliser avec l’iPhone 17 Pro

Le responsable produit de Vivo, Han Boxiao, continue de dévoiler les atouts de la prochaine gamme Vivo X300. Dans un nouveau post sur Weibo, il a directement comparé le design bord-à-bord du vivo X300 avec celui de l’iPhone 16 Pro, mettant en avant des bordures encore plus fines.

Selon Han Boxiao, le Vivo X300 inaugurera les bordures les plus fines jamais vues sur un smartphone Vivo, sur les quatre côtés. Ce résultat est rendu possible par la technologie LIPO, qui réduit drastiquement l’épaisseur de l’encadrement pour offrir une expérience visuelle immersive.

À cela s’ajoutent des coins arrondis plus larges, pensés pour améliorer la prise en main et le confort au quotidien, sans sacrifier l’esthétique « plein écran ».

Vivo X300 ; Écran BOE Q10 Plus et calibration Zeiss

Les écrans de la série vivo X300 utilisent le nouveau matériau lumineux Q10 Plus développé par BOE en collaboration avec Vivo. Avantages annoncés :

Luminosité plus élevée

Moindre dérive des couleurs

Efficacité énergétique améliorée

Pour garantir des couleurs naturelles et fidèles, même en vidéo ou photo haute résolution, chaque dalle bénéficie en plus de la calibration Zeiss Master Color.

Double système de protection oculaire

La série Vivo X300 inaugure également un système double anti-fatigue visuelle :

PWM haute fréquence à 2160 Hz (même à pleine luminosité)

DC dimming pour un confort visuel constant

Les utilisateurs pourront choisir entre les deux selon leurs préférences, complété par les fonctions de confort visuel d’OriginOS 6, pour réduire la fatigue oculaire quelle que soit la situation.

Deux formats pour concurrencer Apple

La série devrait comporter un Vivo X300 doté d’un écran de 6,3 pouces, directement positionné face au futur iPhone 17 Pro, et le Vivo X300 Pro doté d’une dalle de 6,8 pouces, pour ceux qui privilégient le grand format.

Sous le capot, les deux modèles embarqueront le nouveau Dimensity 9500 et devraient être officiellement présentés en octobre en Chine.

Avec ses bordures ultra-minces, son écran Q10 Plus co-développé avec BOE et sa double protection oculaire, le Vivo X300 mise clairement sur le confort visuel et l’immersion. De quoi rivaliser directement avec les iPhone 16 Pro et préparer le terrain face aux futurs iPhone 17.