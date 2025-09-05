Lenovo Yoga Tab & Idea Tab Plus : deux nouvelles tablettes, deux philosophies

Lenovo profite de la rentrée 2025 et de l’IFA 2025 pour présenter deux nouvelles tablettes Android, la Yoga Tab et la Idea Tab Plus.

Deux modèles qui partagent un design soigné et des écrans lumineux, mais qui visent des publics très différents : créatifs exigeants d’un côté, utilisateurs grand public de l’autre.

Yoga Tab : pensée pour les créatifs

Avec son écran 11,1 pouces PureSight Pro 3.2K (144 Hz, 800 nits), la Yoga Tab s’adresse directement aux designers, illustrateurs et passionnés de création numérique. Elle est propulsée par le Snapdragon 8 Gen 3, l’un des processeurs les plus puissants du marché, garantissant fluidité et réactivité.

Le véritable atout reste la compatibilité avec le Lenovo Tab Pen Pro (optionnel), un stylet offrant 8 192 niveaux de pression et un retour haptique pour une sensation de dessin naturelle. Lenovo y ajoute une couche logicielle basée sur l’IA :

Smart Capture pour sélectionner précisément des objets,

Sketch-to-Image pour transformer des croquis en illustrations numériques,

AI SuperRes pour améliorer la définition des images,

AI Live Transcript pour générer des transcriptions et résumés en temps réel.

Avec son châssis en métal, une batterie silicium-carbone offrant jusqu’à 12 heures de streaming YouTube, et un poids contenu de 458 g, la Yoga Tab veut se positionner comme un outil créatif mobile complet. Bonus : elle est livrée avec Adobe Creative Suite préinstallé et un abonnement Perplexity Pro.

Prix : 499 euros, et disponible dès ce mois-ci.

Idea Tab Plus : polyvalente et abordable

La Idea Tab Plus mise sur un écran plus grand, 12,1 pouces en 2,5K, couvrant 96 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 avec une luminosité de 800 nits. Elle embarque un MediaTek Dimensity 6400, moins performant, mais suffisant pour la navigation, le streaming et les usages quotidiens.

Son gros point fort est l’autonomie : avec une batterie de 10 200 mAh, Lenovo annonce jusqu’à 13 heures de lecture vidéo. De quoi séduire les étudiants ou les familles cherchant une tablette grand écran sans se ruiner.

Prix : 299 euros, et disponible dès ce mois-ci.

Le bémol : les mises à jour Android

Comme souvent avec Lenovo/Motorola, la question du suivi logiciel reste en suspens. La marque ne promet en général que deux ans de mises à jour Android, ce qui peut refroidir les acheteurs cherchant une solution durable.

Avec la Yoga Tab, Lenovo veut séduire les créatifs en quête d’un outil mobile puissant et optimisé pour le dessin. De son côté, la Idea Tab Plus cible un public plus large avec un rapport qualité/prix imbattable. Reste à voir si Lenovo saura convaincre sur la durée avec un suivi logiciel solide.