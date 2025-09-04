Aqara dévoile une nouvelle génération de produits domotiques à l’IFA 2025

À l’IFA de Berlin, Aqara a présenté plusieurs nouveautés pour renforcer la sécurité et le confort de la maison connectée. Au programme : une nouvelle sonnette vidéo filaire, la première caméra extérieure sur batterie de la marque, ainsi qu’un hub d’enregistrement pensé pour centraliser et prolonger l’autonomie des caméras.

Doorbell Camera G400: une sonnette vidéo filaire avec capture « head-to-toe »

La nouvelle Doorbell Camera G400 ne fonctionne qu’en installation filaire et prend en charge Apple HomeKit Secure Video, garantissant des enregistrements cloud sécurisés et la reconnaissance faciale.

Son capteur 2K couvre un angle de 165°, permettant une vision complète de la tête aux pieds. Elle embarque la détection avancée de mouvement, colis, véhicules, animaux et personnes. Côté alimentation, elle peut fonctionner via PoE ou une alimentation basse tension classique.

Camera G510 : la première caméra extérieure sur batterie d’Aqara

Avec la Camera G510, Aqara propose enfin un modèle extérieur autonome. Cette caméra intègre un panneau solaire pour prolonger son autonomie et un capteur 2.5K, capable de reconnaître directement sur l’appareil les personnes, colis et véhicules. Une solution idéale pour ceux qui veulent une surveillance flexible sans se soucier du câblage.

Home Station M410: un hub de sécurité multifonction

Le nouveau Home Station M410 agit comme centre névralgique des caméras Aqara. Il permet un enregistrement 24/7 sur disque dur, SSD ou carte microSD, tout en jouant le rôle de hub Matter, facilitant la connexion avec d’autres appareils compatibles. Il améliore également la portée et l’autonomie des caméras connectées.

Hub M 200 et gestion énergétique intelligente

Aqara a aussi présenté le Hub M200, un dispositif multiprotocoles qui combine contrôleur Matter, routeur Thread, passerelle Zigbee et même un blaster infrarouge 360° pour contrôler d’anciens appareils.

Enfin, la marque enrichit sa gamme avec le thermostat de radiateur W600 compatible Thread/Zigbee, ainsi que de nouvelles prises et multiprises intelligentes H2 Series pour les marchés européens et britanniques, toutes compatibles Matter.

Aqara mise sur la sécurité et l’interopérabilité

Avec ces nouveautés, Aqara confirme sa stratégie : proposer des produits qui améliorent la sécurité, l’efficacité énergétique et l’interopérabilité. Que ce soit via Matter, HomeKit, ou encore la compatibilité multi-protocoles, la marque s’impose comme un acteur majeur dans la domotique grand public.