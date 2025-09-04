Accueil » Philips Hue et Sonos : contrôlez vos lumières avec la voix via vos enceintes

Philips Hue et Sonos : contrôlez vos lumières avec la voix via vos enceintes

Philips Hue et Sonos : contrôlez vos lumières avec la voix via vos enceintes

À l’occasion de l’IFA 2025, Philips Hue et Sonos ont officialisé une intégration inédite : il est désormais possible de piloter ses lumières connectées Hue à la voix via l’assistant vocal intégré aux enceintes Sonos.

Avec cette nouveauté, vous pouvez demander à votre enceinte Sonos d’allumer, d’éteindre ou de régler l’intensité de vos lampes Hue, mais aussi d’activer vos scènes préférées. L’intérêt majeur est que tout est traité localement, sans transiter par des serveurs distants. Résultat : une réactivité accrue, bien supérieure à celle des assistants vocaux traditionnels.

Il s’agit du premier cas d’usage hors musique pour l’assistant vocal de Sonos, mais ce n’est qu’un début.

George Yianni, CTO et fondateur de Philips Hue, précise que les deux marques travaillent déjà sur d’autres scénarios : « Il y a beaucoup de recoupements dans nos bases d’utilisateurs et nous avons une feuille de route de cas d’usage à venir. Imaginez des lumières qui s’adaptent à l’ambiance musicale que vous créez, ou de la musique qui accompagne les scènes lumineuses que vous rappelez ».

« Nous avons conçu Sonos Voice Control pour rendre le contrôle de la musique à la voix plus rapide et plus intuitif, tout en garantissant que les données restent strictement sur votre enceinte », explique Nathan Hart, Senior Product Manager chez Sonos. « Avec Philips Hue, nous élargissons cette simplicité à l’univers de la lumière, pour permettre à chacun de créer des expériences riches et connectées dans toute la maison. ».

Philips Hue et Sonos : Vers une maison connectée plus immersive

Cette collaboration ouvre la voie à des expériences plus immersives et harmonisées entre son et lumière.

À terme, on pourrait imaginer des soirées synchronisées où l’éclairage Hue suit le rythme d’une playlist Sonos, ou encore des ambiances de relaxation où la musique et la lumière se coordonnent pour créer une atmosphère cohérente.

L’intégration Hue x Sonos représente une avancée notable pour les adeptes de la maison intelligente. En simplifiant le contrôle de l’éclairage et en promettant des expériences multimodales inédites, cette alliance illustre parfaitement la tendance actuelle : rapprocher les univers audio et lumière pour un confort et une personnalisation accrus.