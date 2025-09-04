Accueil » Eufy MarsWalker : le robot qui porte… un robot aspirateur dans les escaliers

Eufy, la marque maison connectée d’Anker, surprend à l’IFA 2025 avec un concept futuriste : le MarsWalker, un robot muni de quatre bras articulés capable de transporter un aspirateur robot d’un étage à l’autre.

L’idée est simple : fini de devoir soulever vous-même votre aspirateur pour le monter à l’étage, le MarsWalker s’occupe de tout.

Un robot-porteur façon « monte-escalier »

Le MarsWalker est équipé d’un système de chenilles motrices et de bras indépendants lui permettant de franchir différents types d’escaliers, qu’ils soient droits, en L ou en U. Il construit une carte 3D de la maison pour comprendre où déposer l’aspirateur, puis le libère afin qu’il reprenne son travail ou retourne à sa station de nettoyage.

Le tout fonctionne de manière totalement autonome grâce à une base dédiée qui sert aussi de station de recharge.

Compatibilité avec les nouveaux aspirateurs Eufy

Ce robot-porteur fonctionnera avec plusieurs modèles de la gamme RoboVac, dont le tout nouveau S2 Pro Omni qui arrivera en janvier 2026 aux États-Unis au prix de 1 599 dollars.

Ce dernier affiche des performances impressionnantes : une puissance d’aspiration de 30 000 Pa, une brosse DuoSpiral conçue pour éviter les nœuds et une détection d’obstacles améliorée capable de reconnaître plus de 200 objets, y compris les franges de tapis. Son système de lavage bénéficie d’une serpillière auto-nettoyante qui peut s’étendre de 1,5 cm pour longer les plinthes, tandis qu’une pression de 1,5 kg assure un nettoyage efficace.

La serpillière peut également se relever de 5 cm pour éviter de mouiller les tapis. Enfin, détail original, le S2 Pro Omni intègre un diffuseur de parfum qui peut libérer des senteurs variées comme le citron, le basilic, la bergamote ou le litchi. Sa station futuriste gère automatiquement le vidage du bac, le lavage et le séchage de la serpillière, ainsi que le remplissage du réservoir d’eau.

Prix et disponibilité

Le MarsWalker sera lancé au printemps 2026, même si son prix reste encore inconnu. De son côté, le RoboVac Omni S2 Pro arrivera en janvier 2026 aux États-Unis au tarif de 1 599 dollars.

Le MarsWalker intrigue autant qu’il fascine. Certains y verront un gadget, puisque pour simplifier l’entretien de la maison, il faut désormais compter sur… deux robots. Mais l’idée d’automatiser enfin le franchissement des escaliers pourrait séduire les foyers équipés de plusieurs niveaux.

Quant au RoboVac S2 Pro Omni, ses caractéristiques haut de gamme en font un sérieux concurrent pour les modèles les plus avancés de 2026, comme ceux de Roborock ou de Dreame.