La Sonos Five a le même aspect et le même son que la Play:5 qu’elle remplace

Hier, Sonos a rafraîchi son enceinte la plus performante, et est la troisième génération de l’enceinte multipièces : la nouvelle enceinte est connue comme la Sonos Five — délaissant ainsi le nom Sonos Play:5. Et bien qu’elle partage maintenant la marque avec la Sonos One, qui était le premier produit de la société avec des capacités d’assistant vocal intégré, la Sonos Five ne comprend curieusement pas de microphone intégré pour une utilisation avec Amazon Alexa ou Google Assistant.

Sonos préfère se concentrer aux performances sonores avec ce produit, et elle explique pourquoi elle n’a pas ajouté de microphones à la conception. La société indique également que les clients ont tendance à placer la Play:5 (et maintenant la Sonos Five) à des endroits où un assistant vocal serait sans importance et d’une utilité limitée. Nul doute que les amoureux de la vie privée apprécieront ce choix.

Concernant la qualité audio, Sonos affirme que la Sonos Five offre une expérience d’écoute identique à celle du Play:5. Elle dispose du même tweeter central et des tweeters latéraux inclinés pour les hautes fréquences, et de trois midwoofers pour les médiums et les basses. Chacun d’entre eux possède son propre amplificateur numérique de classe D.

La conception extérieure est également inchangée, à l’exception de la finition. La Five est disponible en noir ou en blanc — toutes deux avec une finition mate, tandis que la Sonos Play:5 (Gen 2), « blanc », a un look bicolore avec une grille de haut-parleur noire. En fait, la Five se veut être encore plus discrète sur ce plan. En outre, le logo Sonos est maintenant de la même couleur que l’enceinte.

Comme auparavant, vous pouvez utiliser une Sonos Five dans les deux orientations, à l’horizontale, ou en jumeler deux et les mettre chacune à la verticale. De cette façon, elles délivrent chacune un des canaux stéréo. Évidemment, vous pouvez utiliser cette paire comme des haut-parleurs surround arrière avec une Sonos Arc ou Beam. En outre, elle conserve l’entrée auxiliaire pour les platines et autres sources musicales externes.

Vraiment une différence ?

Qu’est-ce qui est différent, alors ? Le changement que vous ne voyez pas — ou du moins, seulement dans l’application Sonos — est la mise à niveau des entrailles de l’enceinte. Sonos a mis à jour la mémoire et le processeur, pour de meilleures performances avec le nouveau système d’exploitation Sonos S2. La Play:5 de 2015 est déjà sur la liste de compatibilité avec l’application S2, donc les propriétaires actuels pourront le mettre à niveau vers la nouvelle plateforme lorsque celle-ci sortira le 8 juin. Cependant, cette mise à niveau de la Five met son matériel en conformité avec ce que la Arc et le nouveau Sonos Sub (Gen 3) prennent en charge, entre autres.

L’un des principaux atouts de Sonos S2 est sa prise en charge d’un son haute résolution. Sonos l’utilise sur la Arc pour le Dolby Atmos, mais on peut penser que la Five offre également un son de meilleure qualité. Cependant, cela signifie que si vous ajoutez une Five à un système Sonos existant, vous devrez soit mettre à niveau toutes les enceintes vers ce système S2, soit créer un système séparé de l’ancien matériel S1 et du nouveau matériel S2.

La Sonos Five est disponible en précommande dès aujourd’hui au prix de 579 euros. Elle sera disponible à partir du 10 juin dans le monde entier.