Accueil » Sonos Play et Era 100 SL : le retour à la simplicité pour la marque audio

Sonos Play et Era 100 SL : le retour à la simplicité pour la marque audio

Sonos Play et Era 100 SL : le retour à la simplicité pour la marque audio

Sonos avait besoin d’un lancement simple, lisible et rassurant. Après le fiasco de la nouvelle application en 2024, le départ du CEO Patrick Spence en janvier 2025 et une phase de recentrage sous Tom Conrad, la marque revient avec deux produits beaucoup plus faciles à comprendre : la Sonos Play, une enceinte nomade à 349 € en France, et la Sonos Era 100 SL, une version sans micro de la Era 100 vendue 199 €.

Les précommandes sont ouvertes et les expéditions débuteront le 31 mars 2026.

Sonos Play : l’enceinte nomade qui débloque enfin le multi-enceintes en Bluetooth

La plus intéressante des deux est sans doute la Sonos Play. Sonos la présente comme une enceinte portable capable de servir aussi bien à la maison qu’en extérieur, avec jusqu’à 24 heures d’autonomie, une certification IP67, un format pensé pour le transport et même une fonction de batterie externe USB-C pour recharger un smartphone.

Sur la fiche technique, on retrouve aussi le Trueplay automatique, le Bluetooth, le Wi-Fi, l’AirPlay 2 et un socle de charge sans fil. L’architecture audio repose sur trois amplis numériques de classe H, deux tweeters inclinés et un médium-grave, avec deux radiateurs passifs.

Mais, le vrai changement est ailleurs : Sonos autorise enfin le groupement multi-enceintes en Bluetooth hors Wi-Fi. Concrètement, une Sonos Play peut être reliée à un téléphone puis synchronisée avec jusqu’à trois autres Sonos Play ou Move 2. C’est une première chez Sonos, et c’est probablement la fonction la plus parlante pour les utilisateurs qui trouvaient l’écosystème trop dépendant du réseau domestique.

Sonos Era 100 SL : Une enceinte sans fil compacte

L’autre nouveauté, la Era 100 SL, joue une carte beaucoup plus simple. Il s’agit d’une Era 100 sans microphones, pensée pour ceux qui veulent entrer dans l’univers Sonos sans assistant vocal embarqué. Sonos la vend comme une enceinte de salon compacte, compatible Wi-Fi, Bluetooth et AirPlay 2, que l’on peut utiliser seule, en paire stéréo ou dans un système home cinéma avec une barre de son compatible.

Elle conserve l’essentiel de l’acoustique de la Era 100 classique, tout en abaissant le prix d’entrée.

Ces deux annonces comptent aussi parce qu’elles arrivent à un moment délicat pour la marque. Le lancement raté de la nouvelle app Sonos en mai 2024 avait provoqué une forte crise de confiance, retardé des produits et conduit au départ de Patrick Spence début 2025. Tom Conrad, d’abord nommé en intérim, est ensuite devenu CEO permanent et a recentré l’entreprise sur moins de projets, avec davantage d’attention à la qualité d’exécution.

Dans ce contexte, la stratégie paraît assez lisible. La Sonos Play sert à moderniser l’offre portable en se plaçant entre la Roam 2 et la Move 2, tandis que la Era 100 SL devient une porte d’entrée plus propre dans l’écosystème. Sonos cherche ici à revenir à ce qui a fait sa force historique : des produits simples à comprendre, faciles à intégrer dans un système audio multiroom, sans promesse trop compliquée.

Au fond, Sonos ne réinvente pas son marché avec ces deux enceintes. Mais, ce n’est peut-être pas ce qu’on lui demandait. Avec la Play, la marque corrige enfin un manque évident autour du Bluetooth multi-enceintes. Avec la Era 100 SL, elle simplifie son entrée de gamme premium. Après deux années difficiles, c’est sans doute exactement le type de lancement dont Sonos avait besoin : moins spectaculaire, mais beaucoup plus crédible.