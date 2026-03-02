Sonos pourrait bien préparer un nouveau chapitre pour ses enceintes nomades — et cette fois, le teasing ne vient pas d’un communiqué, mais d’une fiche produit apparue sur Best Buy Canada.

Le produit s’appellerait tout simplement Sonos Play, avec un prix affiché à 399,99 CAD (environ 250 euros) et une date de sortie au 31 mars 2026. Si cette page est authentique (et ce genre de fuite l’est souvent), l’annonce officielle n’est probablement plus très loin.

Sonos Play : Une « Move 2 mini » pensée pour être vraiment transportable

D’après la description de la fiche, la Sonos Play ressemble à une Move 2 légèrement réduite, avec une boucle de transport intégrée — un détail simple, mais révélateur : Sonos veut une enceinte qui s’attrape et se déplace sans y réfléchir.

Le point fort, c’est l’ambition « tout-terrain » :

Wi-Fi pour l’intégration multiroom Sonos (jusqu’à 32 enceintes dans un système)

Bluetooth 5.3 pour l’usage nomade instantané

AirPlay 2 pour l’écosystème Apple

et surtout une entrée auxiliaire (rare sur ce segment chez Sonos), utile pour platine/source filaire/matériel DJ léger

Autrement dit, Sonos chercherait à combler l’écart entre une enceinte « maison » et une enceinte « de sortie », sans obliger à choisir.

IP67, 24 h d’autonomie, base de charge… et fonction de batterie externe

La fiche mentionne aussi des caractéristiques très « outdoor premium » :

IP67 (poussière + immersion), un cran plus rassurant qu’un simple « résistant aux éclaboussures »

24 heures de batterie

une base de recharge sans fil incluse

et même la capacité de recharger un téléphone via USB-C (fonction de batterie externe)

Ajoutez la fonction Trueplay (calibration automatique selon l’environnement), et on a le portrait d’une enceinte qui veut rester « Sonos » dans le son… tout en devenant plus pragmatique dans l’usage.

Sonos élargit sa gamme portable vers le « premium utile »

Si cette Sonos Play se confirme, Sonos se repositionne probablement entre deux extrêmes Roam (ultra-compact, très nomade) et la Move 2, plus imposante, plus « transportable » que « portable ». La Sonos Play ressemblerait à un troisième pilier, plus compact qu’une Move 2 mais plus « sérieux » qu’une petite enceinte de sac, avec la connectique (AUX + base + batterie externe) comme argument différenciant.

Si la date du 31 mars est vraie, on peut s’attendre à une officialisation très vite — souvent, ces fiches retail apparaissent quand le planning marketing est déjà verrouillé.